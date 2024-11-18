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Kızıl Goncalar 27. bölüm tek parça, full izle! Kızıl Goncalar son bölüm izleme linki

Kızıl Goncalar 27. bölüm tek parça, full izle! Kızıl Goncalar son bölüm izleme linki
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Kızıl Goncalar'ın son bölümü yayınlandı! 27. bölüm tek parça ve full olarak izlenebilir durumda. Dizi severler, Kızıl Goncalar'ın son bölümünü kaçırmamak için izleme linkini takip edebilirler.

Kızıl Goncalar dizisinin son bölümü, yani 26. bölüm, nihayet yayınlandı. Bu bölüm, diziye veda niteliği taşıyor ve izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Diziyi kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için, 27. bölüm tek parça ve full olarak online platformlarda erişime sunulmuş durumda. Peki, Kızıl Goncalar 27. bölüm tek parça, full izleme linki var mı? Kızıl Goncalar son bölümde ne oldu? Detaylar haberimizde...

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Kızıl Goncalar 27. bölüm tek parça, full izle! Kızıl Goncalar son bölüm izleme linki

KIZIL GONCALAR 27. BÖLÜM İZLE

Mira'nın kızı olduğunu öğrenen Naim, Vahid'in yardımıyla Meryem ve Levent'in hayatını zindana çevirmeye kararlıdır. Öte yandan zihninde gördüğü kadının annesi olduğunu anlayınca uzun zamandır kaçtığı sırlarıyla yüzleşen Cüneyd, aklının iplerini tamamen salmak üzeredir. Cüneyd'in peşine düşen Zeynep, onu Levent'e götürmenin yolunu bulur. Cüneyd ise onu yaşama döndürecek gerçek hesaplaşmanın tekkede sonlanacağını bilmektedir.

Levent, Mira'yı Naim'den korumak için yurtdışı fikrini ortaya atar. Mira gönülsüz de olsa kabul eder. Mira'yla arasındaki buzları eriten ve ondan ilk defa "Anne" kelimesini duyan Meryem de vedalaşma hazırlıkları yapar. Bu sırada Vahid'in herkesten sakladığı gizli bilgisayarının şifrelerini çözmek isteyen Levent ve Sadi Hüdayi, Seçkin'den yardım ister. Seçkin'in yönlendirmesiyle bilgisayara ulaşmaya çalışan Zeynep'i tekkede zorlu bir yolculuk beklemektedir.

Vahid kitaptaki soruların yanıtı için hem Cüneyd'e hem vazifesini öğrendiği Lokman'a ihtiyaç duyar. Aynı anda Kevser'in, Meryem'in ortağı olduğu Elif bebek yalanı, tekkedeki herkesi ateşe atmak üzeredir. Kitaptaki soruların cevabını aldığını ve Cüneyd'i alaşağı ettiğini düşünen Vahid ise Zeynep ve onun elinden hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacaktır.

Kızıl Goncalar 27. bölüm tek parça, full izle! Kızıl Goncalar son bölüm izleme linki

KIZIL GONCALAR BU AKŞAM VAR MI?

Kızıl Goncalar 27. bölümüyle 18 Kasım Pazartesi saat 20.00'de NOW'da yayınlanacak.

KIZIL GONCALAR 27. BÖLÜM İZLE

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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