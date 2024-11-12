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Kızıl Goncalar 26. bölüm tek parça, full izle! Kızıl Goncalar son bölüm izleme linki

Kızıl Goncalar 26. bölüm tek parça, full izle! Kızıl Goncalar son bölüm izleme linki
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Kızıl Goncalar'ın son bölümü yayınlandı. 26. bölümü tek parça ve full olarak izlemek isteyenler için izleme linki haberimizde. Kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için Kızıl Goncalar'ın son bölümü tek tıkla izlenebilir.

Kızıl Goncalar dizisinin son bölümü, yani 26. bölüm, nihayet yayınlandı. Bu bölüm, diziye veda niteliği taşıyor ve izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Diziyi kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için, 26. bölüm tek parça ve full olarak online platformlarda erişime sunulmuş durumda. Peki, Kızıl Goncalar 26. bölüm tek parça, full izleme linki var mı? Kızıl Goncalar son bölümde ne oldu? Detaylar haberimizde...

KIZIL GONCALAR 26. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

İtibarı sarsılırken okulda da Mira için zor günler başlamış olur. Neyse ki Zeynep bu süreçte ona destek olmaya kararlıdır. Vahid, Cüneydîleri kullanarak dergâh üzerindeki etkisini artırmayı hedeflerken Cüneyd, Sadi Hüdayi ve Zeynep onun planlarını öğrenmek ve arkasındaki gücü keşfetmek için harekete geçerler. Bunun yolu da Cüneyd'in kitabın sorularına devam etmesinden geçmektedir.

Okuldaki 10 Kasım anması faniler ve diğerleri arasında yeni bir krize yol açarken Mira da babasının başına gelenlere daha fazla dayanamayarak her şeyi itiraf etme noktasına gelir. Artık hem Mira'yı hem de Levent'i kurtarmak için zamanla bir yarış başlar. Kadir'in gelişiyle Zeynep'in sırtındaki tehlike adım adım büyürken Zeynep ve Cüneyd de Vahid'in büyük sırrını keşfederler. Ancak bunun bedeli Cüneyd'in uzun zamandır kaçtığı geçmişiyle nihayet yüz yüze gelmesi olacaktır.

Vahid'in tuzağı boşa çıksa da gözünü karartan Naim'e rağmen Levent ve Meryem nikah masasına oturmaya kararlıdır. Ancak Vahid kendisine fısıldanan bilgiyi Naim'le paylaşınca Alkanlı ailesini kökünden sarsacak büyük sır açığa çıkar.

Kızıl Goncalar 26. bölüm tek parça, full izle! Kızıl Goncalar son bölüm izleme linki

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Kızıl Goncalar 26. bölüm tek parça, full izle! Kızıl Goncalar son bölüm izleme linki

KIZIL GONCALAR 26. BÖLÜM İZLE

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