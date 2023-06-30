Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacılarından Batuhan'ın hayatı merak konusu oldu. Batuhan kaç yaşında ve nereli araştırılıyor. Peki, Kısmetse Olur Batuhan kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Batuhan Twitter hesabı ne? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Batuhan soyadı ne? İşte detaylar...

Fenomen yarışma Kısmet Olur Aşkın Gücü, YouTube üzerinden izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümleriyle adından söz ettiren Kısmetse Olur programının yarışmacıları araştırılıyor. Farklı kişiliği ile öne çıkan Batuhan'ın hayatı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Kısmetse Olur Aşkın Gücü Batuhan kaç yaşında soruları araştırılmaktadır. Peki, Kısmetse Olur Batuhan kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Batuhan Twitter! Kısmetse Olur Aşkın Gücü Batuhan soyadı ne? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR BATUHAN KİMDİR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının yarışmacılarından Batuhan'ın hayatı merak konusu oldu. Batuhan, 23 yaşında terazi burcudur. Modelim ve müzisyenim diyen Batuhan, taşımacılık üzerine olan bir ticari firmada çalışmaktadır. Aslen Ankaralı olan Batuhan Boz, 1.89 boyundadır.

KISMETSE OLUR BATUHAN TWİTTER!

Kısmetse Olur yarışmacısı Batuhan, İnstagram'da @batuhannnboz kullanıcı adıyla 49,7 bin takipçisi bulunmaktadır.