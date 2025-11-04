Kıskanmak 8. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

Haberler

Güncelleme:
Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam ve Ayda Aksel'in bir araya geldiği etkileyici afiş, dizinin derin anlam yüklü hikâyesini tek karede yansıtmayı başarıyor. Karakterlerin duruşları ve özenle hazırlanmış kostümleriyle dikkat çeken afiş, hem dizinin dramatik atmosferini hem de oyuncuların güçlü duruşlarını ön plana çıkarıyor. İzleyiciler, bu görsel sayesi

Nahid Sırrı Örik'in aynı isimli klasik romanından esinlenerek televizyona uyarlanan ve senaryosu Yılmaz Şahin tarafından kaleme alınan "Kıskanmak" dizisinin yönetmenliğini Nadim Güç üstleniyor. Entrikalarla dolu ilişkiler ağı, yoğun tutkular ve güç mücadelelerinin iç içe geçtiği bu yapım, izleyiciyi daha ilk bölümden itibaren içine çekecek bir dünyanın kapılarını aralıyor. Peki, "Kıskanmak" dizisinin 8. bölümünü tek parça ve yüksek kalitede izleyebileceğiniz bir bağlantı mevcut mu?

KISKANMAK OYUNCU KADROSU

"Kıskanmak" dizisinin oyuncu ekibinde; Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi birbirinden yetenekli ve güçlü isimler bir araya geliyor. Her biri kendi karakterine kattığı derinlikle dizinin atmosferine ayrı bir soluk getiriyor.

KISKANMAK DİZİSİNİN KONUSU

Paşazade ailesinin ihtişamlı dünyasına rağmen sevgisizliğin gölgesinde büyüyen Seniha'nın (Özgü Namal) hikâyesini merkezine alan dizi; onun geçmişle hesaplaşma sürecini ve hayatını yeniden inşa etme mücadelesini konu alıyor. Derin karakter analizleri ve yoğun dramatik yapısıyla dikkat çeken "Kıskanmak", sezona damgasını vurmayı hedefliyor.

KISKANMAK KARAKTERLERİ

Dizi, izleyiciyi Seniha'nın annesi Mediha'dan (Ayda Aksel) ve ağabeyi Halit'ten (Mehmet Günsür) aldığı yaraların gölgesinde şekillenen karmaşık dünyasına çekiyor. Tanıtımlarda, Seniha'nın sabırla kurduğu intikam planlarının ilk izleri görülüyor. Bu planların merkezinde ise Nüzhet (Selahattin Paşalı), Mükerrem (Hafsanur Sancaktutan) ve Nalan (Beril Pozam) yer alıyor.

KISKANMAK 8. BÖLÜM İZLEME SEÇENEKLERİ

Kıskanmak dizisinin tüm bölümlerine NOW platformları üzerinden erişebilirsiniz. İzleyiciler, dizinin ilk bölümünü de bu platform aracılığıyla tek parça ve yüksek kalitede izleyebilir.

KISKANMAK 8. BÖLÜM ÖZETİ

Halit, Seniha'yı kaderine bırakıp konağa döndükten sonra, hızla Mükerrem'le balayına gitmeye karar verir. Son anda ölümden kurtulan Seniha, konağa döner. Gasp edilen hayatını, mirasını geri almak için hukuk mücadelesine başlayacağını duyurur. Artık eski Seniha yoktur. Mükerrem, Halit'in tehlikeli doğasından kaçmak için Nüzhet'le plan yapar. Seniha ise hayatının büyük bir yalan üzerine kurulu olduğunu öğrenince annesine hesap sorar.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
