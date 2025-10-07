Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? (2025-2026) zorunlu kış lastiği uygulaması başlangıç tarihi belli oldu mu?

Havaların soğuması ve yağışların ülke genelinde etkisini göstermesiyle birlikte, kış lastiği zorunluluğu ve buna uymamanın cezası sürücüler için yeniden gündeme geldi. Bu uygulamayla, kış şartlarına uygun donanıma sahip olmayan araçların trafikte aksamalara yol açması ve vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"in 4 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu açıklamasında, "Zorunlu kış lastiği uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihlerini güncelledik. Daha önce 1 Aralık – 1 Nisan tarihleri arasında uygulanan zorunluluğu, hava koşullarını dikkate alarak 15 Kasım – 15 Nisan şeklinde yeniden düzenledik. Böylece uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık." ifadelerine yer verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kış lastiklerinin özellikle 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırdığını belirterek, "Kazaları önlemede hayati öneme sahip. Uygulama şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz." dedi.

Kış lastiği uygulamasının şehir içindeki kapsamına da değinen Uraloğlu, bu konuda yetkinin Valiliklerde olduğunu vurguladı. "Valilikler il sınırları içerisindeki kış lastiği uygulamasını Bakanlık olarak belirlediğimiz tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay artırabilir. Bu nedenle sürücülerimizin duyuruları dikkatle takip etmeleri büyük önem taşıyor. Kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacak." ifadelerini kullandı.

Kış lastiği zorunluluğuna dair teknik detayları da paylaşan Bakan Uraloğlu, kamyon, çekici, tanker ve otobüslerin dingilleri üzerindeki tüm lastiklerin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin ise tüm lastiklerinin kış lastiği olması gerektiğini belirtti. Ayrıca seyir sırasında değiştirilen lastiklerin yerine takılacak olanların da kış lastiği niteliğinde olması gerektiğine dikkat çekti.

Bakan Uraloğlu, çivili lastiklerin kış lastiği yerine geçebileceğini hatırlatarak, "Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor; yine de araçlarımızda zincir, takoz ve çekme halatı gibi gerekli ekipmanların bulunmasını sağlayalım. Kış şartlarına uygun donanım ve ekipmanla seyahatlerimizi gerçekleştirmeyi ihmal etmeyelim." dedi.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSAR?

Resmî Gazete'de yayımlanan kış lastiği zorunluluğuna ilişkin düzenlemeye göre; kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin ise tüm lastiklerinin kış lastiği olması gerekiyor. Ayrıca, yolculuk sırasında değiştirilen lastiklerin yerine takılanların da kış lastiği niteliğinde olması zorunlu.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki hava sıcaklıklarında ıslak, karlı ya da çamurlu yollarda yaz lastiklerine kıyasla çok daha iyi yol tutuşu ve sürüş güvenliği sağlıyor. Bu sayede zorlu hava koşullarında kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NEDEN VAR?

Kış lastiği zorunluluğu, kış aylarında yaşanan olumsuz hava koşullarında trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanmaktadır. Özellikle 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu yollarda yaz lastikleri yetersiz kalırken, kış lastikleri yol tutuşunu artırarak kazaların önlenmesine katkı sağlar.

Bu zorunluluk sayesinde:

Araçların kayarak yoldan çıkması ya da kontrol kaybı yaşaması önlenir.

Trafik akışı güvenli şekilde sürdürülür.

Kazaların ve buna bağlı can kayıplarının önüne geçilir.

Kış şartlarına hazırlıksız çıkan araçların yolda kalması ya da trafiği tıkaması engellenir.

Ayrıca, kış lastiği uygulaması özellikle şehirlerarası yollarda yolcu ve yük taşıyan ticari araçlar için mecburidir. Hususi araçlar için zorunlu olmasa da, yetkililer tarafından şiddetle tavsiye edilmektedir.

Sonuç olarak, kış lastiği zorunluluğu hem bireysel güvenliği hem de genel trafik düzenini korumak için hayati bir önlemdir.