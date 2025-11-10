Kış Kızı kimdir? Gelin Evi yarışmacısı Gizem Pelit kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Sosyal medyada "Kış Kızı" olarak tanınan Gizem Pelit, takipçilerini hem paylaşımları hem de hayatındaki yeniliklerle meraklandırıyor. Gelin Evi yarışmasına katılmasıyla ekranlara taşınan fenomenin özel yaşamı, memleketi ve mesleği de gündemin odağında. Peki, Gizem Pelit kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

GİZEM PELİT KİMDİR?

Sosyal medyanın renkli dünyasında dikkat çeken isimlerden biri olan Gizem Pelit, nam-ı diğer "Kış Kızı" (gizoo.07), özellikle TikTok platformundaki samimi ve eğlenceli içerikleriyle tanınıyor. Fenomen, sadece sosyal medyada değil, televizyon dünyasında da adından söz ettirmeye başladı. Son dönemlerde kişisel yaşamındaki büyük değişiklikler ve profesyonel adımlarıyla magazin gündeminde sıkça yer buluyor. Pelit, sosyal medya kitlesini televizyon ekranına taşımak adına Gelin Evi programına katılarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Fenomenin hem özel hayatındaki gelişmeler hem de profesyonel adımları, takipçileri ve medya tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.

GİZEM PELİT KAÇ YAŞINDA?

Gizem Pelit, 1 Aralık 1998 doğumlu ve 26 yaşında. Genç yaşına rağmen sosyal medya ve televizyon dünyasında önemli bir takipçi kitlesine ulaşmayı başardı. 26 yaşındaki Pelit, enerjisi ve samimiyetiyle hem sosyal medya hem de televizyon platformlarında kendine sağlam bir yer edindi.

GİZEM PELİT NERELİ?

Fenomenin doğum yeri ve memleketi Antalya. Hayatının önemli bir kısmını bu şehirde geçiren Pelit, aile yaşantısı ve geçmişiyle ilgili paylaşımlarını sıkça takipçileriyle buluşturuyor. Son yıllarda ise hayatında aldığı kararlarla, özellikle evlilik sonrası İstanbul'a taşınarak yaşam merkezini değiştirmiştir.

GİZEM PELİT NE İŞ YAPIYOR?

Gizem Pelit, sosyal medya fenomenliği ile tanınmasının yanı sıra televizyon kariyerine de adım attı. Fenomen, Gelin Evi programında yarışmacı olarak yer alıyor ve sosyal medya kitlesini televizyon ekranına taşıyor. Ayrıca, Pelit geçmişte otelcilik ve gastronomi alanlarında da çalışmış; mutfak ve sunum deneyimleriyle dikkat çekmiştir. Sosyal medyadaki içerikleri, televizyon performansı ve kişisel yaşamındaki değişiklikler, onun kariyerinde farklı alanlarda adından söz ettirmesine imkan sağlıyor.