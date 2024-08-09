Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu kim olacak? Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğu bırakacak mı?

ATV ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'de sunucu değişikliği yaşanacağı iddia edildi. Yeni sezonda oyunculuğa yönelmek isteyen Kenan İmirzalioğlu, programı bırakacak. Yarışmanın sunuculuğunu ise Oktay Kaynarca üstlenecek. Peki, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının sunucusu kim olacak? Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğu bırakacak mı? Detaylar haberimizde...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SUNUCUSU KİM OLACAK?

5 Ekim 2019'dan bu yana sunucu koltuğunda oturan Kenan İmirzalıoğlu, yeni sezonda oyunculuğa yönelmek istediğini belirterek yarışmaya veda etti. Yeni sezonda İmirzalıoğlu'nun yerine sunuculuğu Oktay Kaynarca üstlenecek.

Kenan İmirzalıoğlu

KENAN İMİRZALIOĞLU SUNUCULUĞU BIRAKACAK MI?

Gazeteci Mehmet Üstündağ, konuyla ilgili yazdığı yazısında "Kenan İmirzalıoğlu, efendiliği ve başarılı oyunculuğuyla Türk halkının gönlünde taht kurmuş bir isim. Programda da çok beğeniliyordu. Ama belli ki artık yeniden dizi setlerine dönmek istiyor. Keza Oktay Kaynarca da çok seviliyor" ifadelerini kullandı.

Oktay Kaynarca