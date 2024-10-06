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Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster canlı izleme linki! Kim Milyoner Olmak İster son bölümden neler oldu?

Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster canlı izleme linki! Kim Milyoner Olmak İster son bölümden neler oldu?
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KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASININ SUNUCUSU KİMDİR?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu Oktay Kaynarca oldu. Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965 yılında Malatya'da doğdu.

Oktay Kaynarca, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunudur. Ayrıca oyuncunun memleketi Hekimhan'da Oktay Kaynarca isminde bir de cadde vardır.

Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965 Malatya doğumludur. Çocukluğunun bir dönemi Berlin'de geçti. Konservatuvara girmeden önce Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özakman'ın "Duvarların Ötesi"nde adlı oyununda oynadı.

Ardından birkaç çocuk oyununda yer aldı. Konservatuvar zamanında TRT için "Gençler Dizisi"nde oynadı. İlk profesyonel oyunculuğunu Ali Atik, Ayşegül Atik'le bir çocuk oyununda yaptı ve ilk parasını kazandı.

İlk oyunu bir müzikal idi. Konservatuvardan mezun olduğu 1991 yılında Tiyatro Stüdyosu'nda "Kan Kardeşleri" (Blood BrOthers) adlı müzikalde Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Celal Perk, Jülide Kural, Derya Alabora ve Ahmet Levendoğlu ile beraber oynadı.

Sonra yine aynı tiyatroda 1993-1994 sezonunda "Derin Bir Soluk Al" oyununu oynadı ve tiyatro hayatını noktaladı. Bu oyunla Avni Dilligil "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü"nü aldı. 2003 yılında başlayan Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır rolüyle ünlendi.

2008 yılında yayına giren Adanalı dizisinde "Adanalı Yavuz" rolünü, 2011 yılında yayına giren Nuri dizisinde Nuri karakterini oynamıştır. Ayrıca 2015 yılında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine başlamıştır.

Evlilikler

Özgü Namal (2002–2008)

Melek Angun (2012–2013)

Filmografisi

1990 Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni Tarcan Yardımcı Karakter

1994 Yengeç Sepeti - Yardımcı Karakter

1995 Bir Kadının Anatomisi - Yardımcı Karakter

1999 Can Dostum Murat Başrol Oyuncusu

2000 Yarın Geç Olmayacak - Başrol Oyuncusu / Yapımcı

2001 Deli Yürek: Bumerang Cehennemi Cemal Yardımcı Karakter

2002 Abdülhamit Düşerken Hüseyin Cahit Yardımcı Karakter

2004 Kalbin zamanı Akfar Başrol Oyuncusu

2007 Beynelmilel Binbaşı Yardımcı Karakter

2008 Alia Hasan Sabri-Emniyet Amiri Başrol Oyuncusu / Yapımcı

2011 Çanakkale Ruhu

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASI NE ZAMAN?

Oktay Kaynarca tarafından sunulmakta olup Pazar akşamları saat 20.00'de yayımlanmaktadır.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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