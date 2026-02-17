Günler sonra tezgahta görünce dayanamadı, çiğ çiğ ağzına attı

Kilis'te hamsi yeniden tezgahlarda yerini aldı. Bazı vatandaşlar sevinçten hamsiyi çiğ çiğ yedi.

"11 AYIN SULTANI RAMAZAN'LA BİRLİKTE TEZGAHLARIMIZ ŞENLENDİ"

Kilis'te 15 yıldır balıkçılık yapan Serkan Aygün, Ramazan ayının bereketiyle birlikte tezgahların da şenlendiğini söyledi. Hamsinin bol gelmeye devam ettiğini belirten Aygün, "11 ayın sultanı Ramazan'la birlikte tezgahlarımız şenlendi. Hamsimiz maşallah gelmeye devam ediyor. Kilis kebap yeri olarak bilinir ama artık balık kültürü de oluştu diyebiliriz. Kırmızı et ve tavuğa göre balığa da ciddi ilgi var" dedi.

"VATANDAŞIN BALIK YAĞI ALMASINA GEREK YOK, BURADA ORİJİNAL BALIK VAR"

Balığın sağlık açısından önemine dikkat çeken Aygün, özellikle hamsi ve sardalyanın omega-3 bakımından zengin olduğunu ifade ederek, "Doktorlar en ufak bir rahatsızlıkta balık yağı öneriyor. Vatandaşın balık yağı almasına gerek yok, burada orijinal balık var. Balığın kendi yağı zaten yeterli. Özellikle hamsi ve sardalya omega-3 bakımından en yüksek balıklarımız. Hamsi denizin kuru fasulyesidir" şeklinde konuştu.

"BİR GÜN YEMEDİĞİNDE KENDİNİ YORGUN HİSSETTİĞİNİ SÖYLÜYOR"

Haftada üç gün balık yemeye gelen bir müşterisinin olduğunu anlatan Aygün, "Bir gün yemediğinde kendini yorgun hissettiğini söylüyor. Yediği zaman 'iyi oluyorum' diyor. Omega-3, demir eksikliği gibi birçok konuda faydası var" ifadelerini kullandı.

"ÇOK SEVERİM, ÇİĞ ÇİĞ DE YERİM"

Hamsiyi çiğ tüketen Burak Yatmaz ise hamsiyi çok sevdiğini belirterek, "Hamsiyi çok severim, çiğ çiğ de yerim. Balık vitamindir, şifadır" diye konuştu.