Kıbrıs, İsrail için yeni savaş alanı mı olacak? Kıbrıs ile İsrail arasındaki olay nedir?

Güney Kıbrıs'ta son dönemde yaşanan hareketlilik, bölgedeki dengeleri yeniden sorgulatıyor. İsrail'in ada üzerindeki artan faaliyetleri, Kıbrıs'ı beklenmedik bir riskin eşiğine mi taşıyor? Uzmanlar ve bölge gözlemcileri, gelişmelerin sadece ada halkını değil, bölgedeki tüm dengeleri etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Peki, Kıbrıs'ta neler oluyor ve bu adımın ardında hangi stratejik hesaplar yatıyor? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KIBRIS İLE İSRAİL ARASINDAKİ OLAY NEDİR?

Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki gelişmeler, adada artan askeri, ekonomik ve enerjiye dayalı iş birliği üzerinden ilerliyor. İsrail, Kıbrıs'ı bölgesel operasyonlarının stratejik bir uzantısı olarak kullanıyor. Rum yönetimi, Barak MX hava savunma sistemini satın aldı ve Karish sahasından çıkan doğalgazın yeni bir boru hattıyla Güney Kıbrıs'a taşınmasını kabul etti.

Bu anlaşmalar adanın savunma ve ekonomik kapasitesini güçlendirse de, Kıbrıs'ı İsrail'in bölgesel hedeflerine daha sıkı şekilde bağlı hale getiriyor.

KIBRIS, İSRAİL İÇİN YENİ SAVAŞ ALANI MI OLACAK?

Ada, küçük olmasına rağmen yoğun askeri altyapıya sahip ve İngiltere, Fransa, ABD gibi ülkelerin üsleri burada faaliyet gösteriyor. İsrail de Güney Kıbrıs semalarında ve sularında eğitim faaliyetleri yürütüyor. Bu durum, Kıbrıs'ı olası bir çatışmada kolay hedef haline getirebilir. Cyprus Mail'e göre, bu senaryoda asıl zarar görecek taraf büyük güçler değil, Kıbrıslılar olacak.

CYPRUS MAIL'DE NE DEDİ?

Cyprus Mail, İsrail'in Güney Kıbrıs'taki faaliyetlerini "bölgesel savaş operasyonları platformunun bir uzantısı" olarak tanımlıyor. Gazete, adanın yoğun askeri teçhizat ve stratejik altyapısı nedeniyle geniş çaplı bir çatışmada hedef olabileceğine dikkat çekiyor.

1963 ve 1974'teki trajik olaylara atıfta bulunarak, adanın benzer veya daha büyük bir felaketle karşı karşıya kalıp kalmayacağını sorguluyor. Ayrıca, ada halkının en çok zarar göreceği ve hükümetin artan militarizasyon karşısında belirsizlik içinde olduğu vurgulanıyor.