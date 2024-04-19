Kerimcan Durmaz'ın yeni hali olay oldu! Kerimcan Durmaz 'erilcan' mı oldu?

Yıllardır abartılı makyajı ve kıyafetleriyle adından söz ettiren Kerimcan Durmaz, imaj değişikliğine gitti. Yüzündeki botoksları erittiren Durmaz, sakal bıraktı. Kerimcan Durmaz'ın yeni hali olay oldu! Kerimcan Durmaz 'erilcan' mı oldu? İşte merak edilenler...

KERİMCAN DURMAZ'IN YENİ İMAJI KONUŞULUYOR

YouTube kanalında yayınladığı videolar ve sahne şovlarıyla uzun süredir adından söz ettiren fenomen Kerimcan Durmaz, son haliyle bambaşka biri oldu.

Uzun yıllar abartılı makyaj, kıyafet ve aksesuarıyla dikkat çeken Kerimcan Durmaz, yüzündeki dolguları erittirerek imaj değişikliğine gitti. Estetik operasyonlarını sonlandırarak tarzını değiştiren Durmaz, bir de sakal bıraktı. Vücudunu geliştirmek için spor yapan fenomenin son hali takipçilerini de şaşkına çevirdi. Durmaz'ın son zamanlarda videolarında sürekli sesini kalınlaştırarak konuşması ve tespihle poz vermesi de dikkatlerden kaçmadı.

İşte Durmaz'ın yeni ve eski imajından kareler...