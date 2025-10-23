Keremcem kimdir? Şarkıcı Keremcem kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Şarkıcı ve oyuncu Keremcem, hem müzik hem televizyon dünyasında adından sıkça söz ettiren başarılı isimler arasında yer alıyor. Kendine özgü sesi, sahne performansı ve yıllar içinde yer aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesi edinen sanatçı, kariyer yolculuğu ve özel yaşamıyla da merak konusu olmaya devam ediyor. Peki Keremcem kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kariyerine ve hayatına dair detaylar haberin devamında yer alıyor.

KEREMCEM KİMDİR?

Gerçek adı Kerem Cem Dürük olan Keremcem, Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden biridir. 5 Ocak 1978 tarihinde Muğla'nın Milas ilçesinde dünyaya gelmiştir. Hem başarılı bir şarkıcı hem de oyuncu olarak tanınan Keremcem, müzik kariyerindeki güçlü vokali, duygusal yorumları ve ekranlarda sergilediği performanslarla geniş bir hayran kitlesine sahiptir.

KEREMCEM KAÇ YAŞINDA?

Keremcem, 2025 yılı itibarıyla 47 yaşındadır. 1990'ların sonlarında başladığı müzik yolculuğunu günümüze kadar sürdüren sanatçı, hem müzik hem televizyon dünyasında aktif olarak yer almaktadır.

KEREMCEM NERELİ?

Keremcem, Muğla'nın Milas ilçesinde doğmuş, çocukluk ve gençlik yıllarını burada geçirmiştir. Eğitim hayatı boyunca müziğe olan ilgisini sürdürmüş, lise yıllarında gitarla tanışarak besteler yapmaya başlamıştır.

KERECEM'İN KARİYERİ

Keremcem'in profesyonel müzik kariyeri, 2004 yılında çıkardığı "Eylül" adlı albümüyle büyük bir çıkış yakalamasıyla başlamıştır. Bu albümde yer alan "Aşk Oyunu", "Pardesü" ve "Ağlayalım Beraber" gibi şarkılar kısa sürede listelerde zirveye yerleşmiştir. Müzikteki başarısının ardından televizyon dünyasına adım atan Keremcem, "Aşk Oyunu" dizisinde canlandırdığı Sarp karakteriyle büyük bir beğeni kazanmıştır.

Sanatçı, kariyeri boyunca "İki Yabancı", "Elif", "O Hayat Benim", "İki Yalancı" ve "Kimse Bilmez" gibi birçok popüler dizide başrol oynamıştır. Aynı zamanda sahne performanslarıyla da öne çıkan Keremcem, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Orta Doğu'da da konserler vermiştir.

Son yıllarda hem müzik hem de televizyon projelerinde aktif olan Keremcem, 2026 Survivor Ünlüler - All Star kadrosunda yer alarak sevenlerini bambaşka bir platformda etkilemeye hazırlanıyor.

KEREMCEM SURVİVOR'A MI KATILYOR?

Evet, ünlü yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Keremcem'in Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil olduğunu duyurdu. Şarkıcı ve oyuncu olan Keremcem, bu sezon yarışmada yer alacak önemli isimlerden biri olarak gösteriliyor. Acun Ilıcalı, Keremcem'e başarılar dileyerek yarışmadaki varlığını resmen onayladı. Müzik ve oyunculuk kariyerinin yanı sıra, Survivor'da sergileyeceği performansla da dikkat çekeceği bekleniyor.

SURVİVOR 2026 KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor 2026 Ünlüler & All Star sezonu için birçok ünlü isim kadroya katıldı. Şarkıcı Bayhan bu sezonun ilk açıklanan yarışmacılarından biri olurken, kısa süre sonra Keremcem de kadroya dahil edildi. Yarışmanın ilerleyen günlerinde başka ünlülerin de katılması bekleniyor. Survivor 2026, hem önceki sezonlardan tanınan isimleri hem de yeni yarışmacıları bir araya getirerek yüksek rekabet ve eğlence vaat ediyor.

SURVİVOR 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2026'nın başlaması için net tarih henüz resmi olarak açıklanmasa da, genellikle yarışma yılın ilk çeyreğinde yayınlanmaktadır. Acun Ilıcalı'nın açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları yarışmanın çok yakında ekranlara geleceğine işaret ediyor. Yarışmanın başlamasıyla birlikte, ünlüler ve All Star yarışmacıları zorlu parkurlarda mücadele edecek, büyük heyecan yaşanacak.