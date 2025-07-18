"Prens" dizisinde canlandırdığı Elçi Sangu karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Kerem Özdoğan, hem oyunculuğu hem de dizinin senaryosundaki katkısıyla izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Gerek performansı gerekse sahnedeki duruşuyla kısa sürede adından söz ettiren başarılı oyuncunun özel hayatı, yaşı ve memleketi merak konusu oldu. Peki, Kerem Özdoğan kimdir? Prens'in 'Elçi Sangu'su Kerem Özdoğan kaç yaşında, nereli? İşte, merak edilen tüm detaylar…

KEREM ÖZDOĞAN KİMDİR?

1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Kerem Özdoğan, oyunculuk kariyerindeki yükselişiyle dikkat çeken isimlerden biri olarak öne çıkıyor. 37 yaşında olan başarılı oyuncu, eğitim hayatına Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nde başladı. Ancak sahne sanatlarına olan ilgisiyle Haliç Üniversitesi'nde tiyatro üzerine yüksek lisans yaparak bu alandaki yetkinliğini akademik düzeyde pekiştirdi.

Kerem Özdoğan kimdir

Kariyerine ilk olarak kamera arkasında başlayan Özdoğan, zamanla oyunculuk alanına yönelerek sahnede de kendini göstermeye başladı. Televizyon ekranlarında ilk dikkat çeken çıkışını ise komedi programı Buyur Bi' De Burdan Bak ile yaptı. Ardından ekran yolculuğunu Var Bunlar dizisinde sürdürdü.

Asıl büyük çıkışını son zamanların sevilen yapımı "Prens" dizisiyle yakalayan Kerem Özdoğan, bu projede yalnızca oyuncu olarak değil, aynı zamanda senaryo ekibinin bir parçası olarak da görev aldı. Dizide canlandırdığı Elçi Sangu karakteriyle izleyicinin beğenisini kazanan Özdoğan, performansıyla geniş kitlelerin dikkatini çekmeyi başardı.

2024 yapımı "Gizli Bahçe" dizisinde üstlendiği rolle de beğeni toplayan Kerem Özdoğan, hem ekran önü hem de arkasındaki çok yönlü katkılarıyla Türk televizyon dünyasında beğeniyle takip edilen oyuncular arasında yer alıyor.