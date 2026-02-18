Haberler

Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...

Kenti karıştıran 'Ramazan' pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Kenti karıştıran 'Ramazan' pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Batman'da bir dernek tarafından asılan ramazan konulu pankartın zabıta ekiplerince kaldırılmak istenmesi üzerine çıkan gerginlikte 5 kişi gözaltına alındı.

Batman kent merkezinde bir dernek tarafından asılan ramazan temalı pankart, zabıta ekiplerince kaldırılmak istendi. Pankartın indirilmesine dernek üyeleri ve bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Taraflar arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken, olay yerine çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis, toplanan kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Yaşanan olayda 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay yerinden kareler;

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıGökhan Yıldırım:

Bu haberleri hazırlayan kişiye ramazan dolayısıyla sığır demiyecem ya nasıl bir haber yapıyorsunuz haberin içeriği nedir bunu bulmak için bulmaca çözmek lazım

Haber YorumlarıLeven Ergün:

HASTA RUHLU BİR TOPLUM

Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Provake olay

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Bu ülkede hiç oruç tutulmayan bir yere gidin orada bile " Hoş geldin rahmet ayı ramazan " pankartına kimse tepki göstermez. İşin altında başka şeyler vardır haberi yapanlar bunu da öğrensin öyle haber yapsınlar yoksa provokasyona girer bu haber

Haber Yorumlarıbedircan Bedir:

Furkan vakfı olduğu için ,??

Haber YorumlarıGökhan Yıldırım:

Kardeşim günah alma haber bunların yazdığı gibi değil okuyanda valilik ramazan afişi lerini kaldırıyor sanar valiliğin yasak trafiği tehlikeye atıyor dediği yere ısrarla afiş asılmış olay bu

Haber Yorumlarısade vatandaş:

otoyollara malum bir partinin devasa afişi asılınca trafik tehlikeye girmiyorda buradamı tehlikeye giriyor.

Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku

6 Milyon TL'lik manevi tazminat davasında karar çıktı
Destici: PKK'nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz

Raporun ardından Cumhur İttifakı'ndan ilk itiraz geldi
Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü

Mübarek günde ortaya çıktı! Zincir markette büyük rezalet
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Fenerbahçe'nin genç yıldızı İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi
3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyonda beklenen oldu

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
