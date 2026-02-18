Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Batman'da bir dernek tarafından asılan ramazan konulu pankartın zabıta ekiplerince kaldırılmak istenmesi üzerine çıkan gerginlikte 5 kişi gözaltına alındı.
Batman kent merkezinde bir dernek tarafından asılan ramazan temalı pankart, zabıta ekiplerince kaldırılmak istendi. Pankartın indirilmesine dernek üyeleri ve bazı vatandaşlar tepki gösterdi.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Taraflar arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken, olay yerine çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis, toplanan kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Yaşanan olayda 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.