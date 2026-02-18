Kenti karıştıran 'Ramazan' pankartı: Ekipler indirmek isteyince...

Batman kent merkezinde bir dernek tarafından asılan ramazan temalı pankart, zabıta ekiplerince kaldırılmak istendi. Pankartın indirilmesine dernek üyeleri ve bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Taraflar arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken, olay yerine çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis, toplanan kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Yaşanan olayda 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay yerinden kareler;