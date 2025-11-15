Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Tekirdağ'da şehit İlker Aykut için düzenlenen cenaze töreni öncesinde kaydedilen bir görüntü büyük tartışma yarattı. Tekirdağ yerel basınında yer alan haberlere göre; cami minaresine asılan Atatürk portreli Türk bayrağı, sela okunduğu sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından indirildi.

"O MİNAREDE O BAYRAK..."

Atatürk portreli Türk bayrağının yerine sade Türk bayrağı asılırken o ana ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan videonun altına "Bunu oraya asan provokatör hesap vermeli", "O minarede o bayrak Atatürk sayesinde duruyor. Hatta o minarede Atatürk sayesinde var", "Minarelerde Atamızın sayesinde ezan okunuyor", "Bayrak üzerinde resim, sembol figür, olmaz. Bu provokasyon kokuyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, tartışmalar devam ediyor.