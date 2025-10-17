Kenan Tekdağ kimdir? Kenan Tekdağ neden gözaltına alındı, hakkındaki suçlamalar neler?

Türkiye gündemine bomba gibi düşen Can Holding operasyonunda önemli isimler gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında hukuk ve medya dünyasında tanınan isimlerden Mehmet Kenan Tekdağ da bulunuyor. Soruşturma, Türkiye'nin en büyük organize mali yapılarından biriyle ilgili yürütülürken, kamuoyunun en çok merak ettiği soruların başında şu geliyor: Kenan Tekdağ kimdir? Kenan Tekdağ neden gözaltına alındı? Kenan Tekdağ hakkındaki suçlamalar neler?

KENAN TEKDAĞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Kenan Tekdağ, 1956 yılında Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde doğdu. Şu anda 68 yaşında olan Tekdağ, 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Meslek hayatına adliyede başlayan Tekdağ, Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptıktan sonra 1984 yılında istifa ederek serbest avukatlığa geçti.

Uzun süre hukuk alanında serbest çalışan Tekdağ, 1990'lı yıllarda medya sektörüne adım attı. Özellikle Ciner Grubu bünyesinde üstlendiği görevlerle dikkat çekti. Ciner Yayın Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapan Tekdağ, aynı zamanda grubun Hukuk Başmüşavirliği görevini de yürüttü.

Turgay Ciner'in medya sektöründen çekilme kararının ardından, Can Holding çatısı altındaki medya yatırımlarının başına geçti. Bu süreçte özellikle televizyonculuk ve dijital medya projeleriyle adından söz ettirdi.

Evli ve üç çocuk babası olan Kenan Tekdağ'ın özel hayatına dair kamuoyuyla paylaşılan bilgiler sınırlı. Medyada genellikle iş yaşamıyla ön planda olan Tekdağ, uzun yıllardır medya-hukuk kesişiminde etkili bir isim olarak tanınıyor.

KENAN TEKDAĞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen Can Holding soruşturması, Türkiye'de son dönemdeki en geniş çaplı mali soruşturmalar arasında yer alıyor. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan yeni bir rapor ve elde edilen ek deliller doğrultusunda ikinci aşama operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda, 35 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyon, İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Iğdır ve İzmir'de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 26 kişi arasında Mehmet Kenan Tekdağ'ın yanı sıra şu isimler de yer alıyor:

Bilgi Üniversitesi eski Rektörü Remzi Sanver

Binsat Holding yöneticileri Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl

Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can'ın eşleri Betül Can ve Zühal Can

Operasyonda şüphelilerin şirket merkezleri ve ikamet adreslerinde aramalar yapıldı; çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu.

KENAN TEKDAĞ HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?

Kenan Tekdağ hakkında yöneltilen suçlamalar, kişisel faaliyetlerinden çok Can Holding bünyesinde yer aldığı iddia edilen organize yapıyla bağlantılı. Soruşturma dosyasına yeni eklenen MASAK raporuna göre, Tekdağ'ın söz konusu yapının mali organizasyonunda ve medya ayağında aktif rol aldığı iddia ediliyor.

İddialar arasında şunlar yer alıyor:

Örgütsel yapının medya ayağında stratejik görev üstlenmek

Şirketler üzerinden gerçekleşen şüpheli para transferlerine göz yummak ya da dahil olmak

Delillerin karartılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak

Mali suçlara ilişkin belge ve dijital materyallerin saklanması veya imhası

Başsavcılık, soruşturmanın henüz ilk aşamalarında olduğunu belirtiyor ve dijital delillerin incelenmesiyle yeni gözaltıların da olabileceğini ifade ediyor. Soruşturma süreci, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında, gözaltı listesinde yer alan 35 şüpheliden 3'ünün yurt dışında olduğu tespit edildi. 6 şüpheli ise hala firarda. Güvenlik güçlerinin bu kişilerle ilgili çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonların "kesintisiz ve yasal çerçevede" devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, örgütsel yapının mali bağlantılarının ve para hareketlerinin analiz edilerek şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.