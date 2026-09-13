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Memur emeklilerine 8 bin 77 liralık ek ödeme talebinde dosyalar birleştirildi

Memur emeklilerine 8 bin 77 liralık ek ödeme talebinde dosyalar birleştirildi
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2023'te görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 liralık ilave ödemenin memur emeklilerine de yansıtılması talebiyle yapılan başvurular AYM'de tek dosyada birleştirildi.

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı seyyanen ve ek zam haberlerine çevrilmişken, Anayasa Mahkemesi (AYM) nezdindeki kritik dava süreci yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti.

2023 yılında görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 liralık ilave ödemenin memur emeklilerine de yansıtılması talebiyle yapılan başvurular, yüksek mahkeme tarafından tek dosyada birleştirildi. AYM'nin Ağustos ayında aldığı kararla ikinci bireysel başvuruyu ana dosyayla birleştirmesi, memur emeklileri arasında büyük bir heyecan dalgası yarattı.

Kaynak: Haber Merkezi
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