Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu yeni parti mi kuracak? Kılıçdaroğlu'ndan yanıt!

Kemal Kılıçdaroğlu yeni parti mi kuracak? Kılıçdaroğlu'ndan yanıt!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son zamanlarda gündemde olan 'yeni parti kuracak mı?' sorusuna yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili olarak yapılan spekülasyonlara son noktayı koyarak, herhangi bir yeni parti kurma planının olmadığını ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması, siyasi kulislerdeki tartışmalara da son vermiş oldu. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu yeni parti mi kuracak? Detaylar...

Türkiye siyasetinde son dönemde en çok konuşulan konulardan biri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun geleceği oldu. CHP'deki kurultay tartışmaları ve "mutlak butlan" iddialarının mahkeme kararıyla sona ermesi, partinin iç dinamiklerini ve Kılıçdaroğlu cephesini yeniden gündeme taşıdı. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu yeni parti mi kuracak? Detaylar haberimizde!

KEMAL KILIÇDAROĞLU YENİ PARTİ Mİ KURACAK?

Son günlerde siyaset kulislerinde sıkça tartışılan konulardan biri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni bir parti kurup kurmayacağı oldu. Bu iddialar, Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan kurultay tartışmalarının ardından gündeme geldi. CHP'deki mutlak butlan tartışması mahkeme kararıyla sona erdi ve kurultayların iptali talebi reddedildi.

Bu karar, Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanlığı'na dönme ihtimalini ortadan kaldırırken, yeni bir parti kuracağı iddialarını da beraberinde getirdi. Ancak Nefes gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu, bu iddiaları "tümüyle palavra" diyerek yalanladı.

Kemal Kılıçdaroğlu yeni parti mi kuracak? Kılıçdaroğlu'ndan yanıt!

Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Bülent Kuşoğlu ise sürece dair daha detaylı açıklamalarda bulundu. Kuşoğlu, "Siyasete devam etme planımız yok. Kemal Bey'in de yok. Mutlak butlan söz konusu olsaydı bir dönem çalışma yapacaktı. Siyaset iddiamız yok" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Kuşoğlu partiden kopmayacaklarını vurgulayarak, "Partili olan biziz. Partiyi bırakır mıyız?" dedi.

Kuşoğlu, parti içindeki sıkıntılara da dikkat çekerek, "Partiye daha çok sahip çıkma zamanı olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte Genel Merkez'in özür dilemesi gerektiğini savundu ve parti yönetimine şu çağrıda bulundu: "Şaibeli isimlerin olmadığı daha aklı başında bir yönetim oluşmalı. Partinin yenilenmesi lazım."

KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Kemal Kılıçdaroğlu, 1948 doğumlu, uzun yıllar bürokrasi ve siyaset alanında aktif rol almış bir siyasetçidir. 2002 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili seçilen Kılıçdaroğlu, 2010 yılında CHP Genel Başkanlığı'na seçilerek partinin yeniden yapılanma sürecine liderlik etmiştir.

Kılıçdaroğlu, özellikle şeffaflık ve kurumsal yapıların güçlendirilmesi konularında ön plana çıkmış, Türkiye siyasetinde reform niteliğinde adımlar atmıştır. Parti içi ve dışı eleştirilerle karşı karşıya kalsa da, tabanı tarafından uzun süre destek görmüş ve birçok seçim sürecinde parti için stratejik kararlar almıştır.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Ev işlerini dakikalar içinde hallediyor! İşte insansı robot NEO'nun fiyatı

Tek tuşla çamaşır katlıyor, bulaşık yıkıyor! İşte robot NEO'nun fiyatı
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Silivri'de tıra arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Tıra ok gibi saplandı! Korkunç kazadan geriye bu görüntü kaldı
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
Seyir halindeki araçtan 'İmdat' diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi

Araçtan "İmdat" diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi
'Rabbim verdi' diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu

"Rabbim verdi" diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan kuyruğa girdi
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
Marmaray'da 2 grup arasında kavga! Genç kızlar olanları gülerek izledi

Malum saç traşlı 2 grup birbirine girdi, genç kızlar gülerek izledi
Tartışmaların odağındaki hastane satıldı

Tartışmaların odağındaki hastane sessiz sedasız satıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.