Kayseri'de ne oldu? Kayseri'de neden olay çıktı?

Kayseri Melikgazi'de 5 yaşındaki çocuğa taciz mahalleyi karıştırdı. Olayı duyan mahalleli, araçları ters çevirip bazı iş yerlerini ateşe verdi. Öfkeli kalabalığı yatıştırmak için bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Peki, Kayseri'de ne oldu? Kayseri'de neden olay çıktı?

KAYSERİ'DE NE OLDU?

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Suriye uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuğu taciz etmesi üzerine kalabalık, araçları ters çevirirken bazı iş yerlerini ateşe verdi. Bölgeye Özel Harekat polisleri de sevk edilirken ekipler, öfkeli kalabalığı dağıtmak için çalışma başlattı. Kayseri Valiliği, şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

KAYSERİ'DE NEDEN OLAY ÇIKTI?

İddiaya göre, Danişmentgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olayın ardından toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı. Olay yerine çok sayıda polis, çevik kuvvet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI MI?

Olayla ilgili Kayseri Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Suriye uyruklu bir çocuğun yine Suriye uyruklu bir kişi tarafından taciz edildiği belirtilerek şahsın gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"30.06.2024 tarihinde ilimiz Danışmentgazi Mahallesinde Suriye uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup, çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır.

Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın itidalli davranarak, resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur."