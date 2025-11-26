Ekipler dilencinin üzerinden çıkan parayı saya saya bitiremedi

Haberler

Kayseri'de bir caminin bayanlar bölümünde sürekli olarak dilencilik yapıldığı yönünde gelen şikâyetleri değerlendiren ekipler, yaptıkları çalışma sonucu bir dilenciyi tespit etti. Dilencinin üzerinden 12 bin 200 TL para çıktı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Camii'nde gerçekleştirilen denetimde sürekli dilencilik yaptığı tespit edilen bir kadının üzerinden çıkan 12 bin 200 TL'ye el koydu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, dilencilere açık bir şekilde "geçit yok" mesajı veriyor. 7/24 görev yapan zabıta ekipleri, hem toplum huzurunu korumak hem de vatandaşların vicdani duygularının istismar edilmesini önlemek için düzenli denetimlerini sürdürüyor.

GELEN ŞİKAYETLER ÜZERİNE DİLENCİ TESPİT EDİLDİ

Bu kapsamda Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Camii'nin bayanlar bölümünde sürekli olarak dilencilik yapıldığı yönünde gelen şikâyetleri değerlendiren ekipler, yaptıkları çalışma sonucu bir dilenciyi tespit etti. Bayan zabıta personeli tarafından yapılan kontrol sırasında, dilencinin üzerinden 12 bin 200 TL para çıkarken, söz konusu meblağa mevzuat gereği, kamuya aktarılmak üzere el konuldu. Yetkililer, vatandaşların vicdani duygularını istismar eden kişilere yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
