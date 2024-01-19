Kayseri'de Deprem mi oldu? 19 Ocak Cuma Kayseri'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Kayseri'de deprem mi oldu? Sorusu, son yaşananlar arasında en çok merak edilenlerden biri oldu. Artçı depremler nedeniyle vatandaşlar, Kayseri'de deprem olup olmadığını internet üzerinden araştırıyor. Peki, Kayseri'de Deprem Oldu mu? Kayseri'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

KAYSERİ 3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE SARSILDI

Büyüklük: 3.7 (Ml)

Yer:Yahyalı (Kayseri)

Tarih:2024-01-19 Saat:00:39:38

TSİ Enlem:37.69528 N

Boylam:35.36056 E

Derinlik:8.38 km