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Kayseri'de Deprem mi oldu? 19 Ocak Cuma Kayseri'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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Kayseri deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Kayseri deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Kayseri deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Kayseri depremleri! 19 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Kayseri'de deprem mi oldu? Sorusu, son yaşananlar arasında en çok merak edilenlerden biri oldu. Artçı depremler nedeniyle vatandaşlar, Kayseri'de deprem olup olmadığını internet üzerinden araştırıyor. Peki, Kayseri'de Deprem Oldu mu? Kayseri'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

KAYSERİ 3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE SARSILDI

Büyüklük: 3.7 (Ml)

Yer:Yahyalı (Kayseri)

Tarih:2024-01-19 Saat:00:39:38

TSİ Enlem:37.69528 N

Boylam:35.36056 E

Derinlik:8.38 km

Kayseri'de Deprem mi oldu? 19 Ocak Cuma Kayseri'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Kayseri'de Deprem mi oldu? 19 Ocak Cuma Kayseri'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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