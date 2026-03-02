Kayseri'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. Saat 08:55:07 TSİ'de kaydedilen depremin büyüklüğü 3.9 (Ml) olarak ölçüldü.

Merkez üssü Pınarbaşı olan depremin yerin 12.02 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. Sarsıntının koordinatları ise 38.53944 kuzey enlemi ve 36.29083 doğu boylamı olarak açıklandı.

Kaynak: Haberler.com