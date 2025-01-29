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Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı

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Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, kendisinin ve Prof. Dr. Celal Şengör'ün isimlerini izinsiz kullanarak reklam yapan Kayseri'deki bir beton firmasına tepki gösterdi. Firma, Görür ve Şengör'ün Kayseri'de deprem beklenmediğine dair sözlerini reklam panosuna taşıdı. Ancak Görür, bu sözlerin kendisine ait olmadığını belirterek yasal yollara başvuracağını duyurdu.

Kayseri'de bir beton firması, deprem uzmanları Prof. Dr. Naci Görür ile Prof. Dr. Celal Şengör'e ait olduğu iddia edilen Kayseri depremiyle ilgili iki cümleyi reklam panosuna taşıdı. Reklamdaki iddiaya göre, Kayseri'de deprem beklenmiyor.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Asılan reklam afişiyle ilgili gerçek ise kısa sürede ortaya çıktı. Naci Görür, sosyal medya hesabından reklama sert tepki gösterdi. Yasal yollara başvuracağını bildiren Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"BU SÖZLER BENİM DEĞİL"

"Arkadaşlar, bu reklamı Kayseri'de bir beton firması vermiş. Bu sözler benim değil. Celal demiş mi bilmiyorum. Yapılan işin kanunsuz ve etik dışı olduğunu düşünüyorum. Bu densizlik için yasal yollara başvuracağım, sevgiyle"

İŞTE O AFİŞ:

Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı

Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
Kaynak: Haberler.com / Gündem
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıRobotik cevaplar:

Tüccar kayserili aklı. Akp zamanında gerçekleşmiş klasik bir olay. Yalan söylemek hiç bu kadar rahat olmamıştı. Canım ülkem.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıOğuz Kağan:

Abi cidden bu afiş nedir ya

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıHakan Celik:

Hak ettiğimiz gibi yönetiliyoruz.Naci GÖRÜR hocama selamlar.

Yorum Beğen7
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