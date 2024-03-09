Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu İstanbul'da yaşamını yitirdi. Halktv'ye konuşan usta oyuncunun kızı Sibel Aybar, "Ölüm nedeni yaşlılığa bağlı. Cenazemiz pazartesi günü öğlen namazında Levent'ten kaldırılacak. Babamın isteği doğrultusunda annesinin yanına Feriköy'e defnedilecek" dedi. Peki, Kayhan Yıldızoğlu kimdir, hangi filmlerde oynadı?

KAYHAN YILDIZOĞLU KİMDİR?

Kayhan Yıldızoğlu, 26 Aralık 1936 tarihinde İstanbul Yeşilköy'de doğdu.. Babası Rahmi Bey Çerkez asıllı bir Ziraat Mühendisi, annesi Giritli bir öğretmen. 1952'de babası bakanlıkta müsteşarlık için Ankara'ya tayin oldu, ve Ankara'ya taşındı. Böylece liseyi Kavaklıdere'deki lisede okudu. Liseden sonra ailesinin isteğiyle hukuk fakültesinde okudu ama 3. sınıfa geldiğinde okulu bıraktı. .

Askerliğini 1957'deİstanbul'da yedek subay olarak yaptıktan sonra iz komiseri oldu. Burada tanıştığı Türkan Suner hanım ile evlendi. Bu evlilikten iki de kızı oldu. Ama birkaç yıl sonra boşandı. Ayrılığın ardından Şener Şen'le birlikte Cihangir'de bir evde üç buçuk sene geçirdi. Tiyatrocu Muhsin Ertuğrulile kendi iş yerinde tesadüfen tanıştı ve seçmelere davet edildi, seçmeler neticesinde İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda 20 yılını geçirdi tiyatroda.

Yıldızoğlu çok sayıda filmde rol aldı.

Kayhan Yıldızoğlu'nun oynadığı dizi ve filmler

• 2015 - Kurtlar Vadisi Pusu (Yüce Majeste)(TV Dizisi)

• 2015 - Köstebekgiller: Perili Orman (Nadir Badem) (Sinema Filmi)

• 2014 - Küçük Ağa 2. sezon (Burhan Dede)(TV Dizisi)

• 2013 - Öyle Sevdim ki Seni (Arif Usta) (Sinema Filmi)

• 2013 - Ali Ayşe'yi Seviyor (Kayhan) (TV Dizisi)

• 2012 - Evim Sensin

• 2008 - 2011 - Akasya Durağı

• 2006 - Selena

• 2008 - Görgüsüzler

• 2006 - Sevda Çiçeği

• 2006 - Unutulmayanlar

• 2006 - Kabuslar Evi: Gece Gelen Arkadaşlar

• 2005 - Miras

• 2005 - İnadım İnat

• 2004 - Yabancı Damat

• 2004 - Kalbin Zamanı

• 2003 - Ömerçip

• 2000 - Zart-1 TV

• 1999 - Bize Ne Oldu

• 1999 - Kahpe Bizans

• 1998 - Eşkıya

• 1996 - Tatlı Kaçıklar

• 1995 - Çiçek Taksi

• 1993 - Cümbüş Sokak

• 1993 - Zirvedekiler

• 1991 - Varyemez

• 1990 - Sözde Kızlar

• 1987 - Hoşgeldin Ramazan

• 1979 - Nokta İle Virgül Paldır Küldür

• 1978 - Taşı Toprağı Altın Şehir

• 1978 - İşte Bizim Hikayemiz

• 1978 - Kara Murat Devler Savaşıyor

• 1978 - Hedef

• 1977 - Güneşli Bataklık

• 1977 - Kara Murat Denizler Hakimi

• 1977 - Çakal Avı

• 1977 - Şıpsevdi

• 1977 - Yıkılmayan Adam

• 1977 - Ölmeyen Şarkı

• 1977 - Bizim Kız

• 1976 - Adana Urfa Bankası

• 1976 - Sıralardaki Heyecan-

• 1975 - Kocam Erkek mi?

• 1975 - Dadaş Hasan

• 1975 - Topuz

• 1975 - Üç Kağıtçılar

• 1975 - Evcilik Oyunu

• 1975 - Acele Koca Aranıyor

• 1974 - Unutma Beni

• 1974 - Almanyalı Yarim

• 1974 - Göç

• 1974 - Kahramanlar

• 1974 - Unutama Beni

• 1974 - Kara Murat Kardeş Kanı

• 1974 - Kara Murat Ölüm Emri

• 1974 - Ayrı Dünyalar

• 1973 - Aşk Mahkumu

• 1973 - Vurgun

• 1973 - Soyguncular

• 1973 - Bitirimler Sosyetede

• 1973 - Bir Demet Menekşe

• 1973 - Acı Hayat

• 1973 - Turist Ömer Uzay Yolunda

• 1973 - Bitirim Kardeşler

• 1973 - Rabia

• 1973 - Arap Abdo

• 1973 - Kabadayının Sonu

• 1973 - Battal Gazi Geliyor

• 1973 - Anneler Günü

• 1973 - Gazi Kadın

• 1973 - Kara Murat Fatih'in Fermanı

• 1973 - Balıkçı Osman

• 1972- Süper Adam Kadınlar Arasında

• 1972 - Bir Pınar ki

• 1972 - Malkoçoğlu Kurt Bey

• 1972 - Yumurcak Küçük Şahit

• 1972 - Kara Murat: Fatih'ın Fedaisi

• 1972 - Ayrılık

• 1972 - Falcı

• 1972 - Sen Alın Yazımsın

• 1972 - Hızlı Hızır

• 1972 - Zulüm

• 1972 - Ölüm Bebekleri

• 1972 - Bela Mustafa

• 1972 - Kadın Yapar

• 1972 - Yıldırım Ajan

• 1972 - Kanlı Para

• 1972 - İtham Ediyorum

• 1972 - Rüyalar Gerçek Olsa

• 1972 - Babanın Arkadaşları / L'Amico del Padrino

• 1972 - Ve Silahını Çekti

• 1972 - Hayatımın En Güzel Yılları

• 1971 - Keloğlan

• 1971 - Kızıl Maske'nin İntikamı

• 1971 - İpi Boynunda Bil

• 1971 - Herşeyim Sensin

• 1971 - Bir Kadın Kayboldu

• 1971 - Yarın Ağlayacağım

• 1971 - Gizli Aşk

• 1971 - Ali Baba Kırk Haramiler

• 1971 - Yavru İle Katip

• 1971 - Sevdiğim Uşak

• 1971 - Bicirik İş Başında

• 1971 - Bicirik İş Peşinde

• 1971 - Elmacı Kadın

• 1971 - Görünce Kurşunlarım

• 1971 - Hasret

• 1971 - Hem Döğüş Hem Seviş

• 1971 - Kurşunla Selamlarım

• 1971 - Sürgünden Geliyorum

• 1971 - Toto Kralı

• 1971 - Fadime Cambazhane Gülü

• 1971 - Üç Arkadaş

• 1971 - Gönül Hırsızı

• 1971 - Oyun Bitti

• 1971 - Yumurcağın Tatlı Rüyaları

• 1971 - Mıstık

• 1970 - Devler Geliyor - 1970 - Ecel Teri

• 1970 - Ankara Ekspresi

• 1970 - Fadime

• 1970 - Koçum Ali

• 1970 - Tehlikeli Oyun

• 1970 - Sevgili Muhafızım

• 1970 - Şoför Nebahat

• 1970 - Hayatım Sana Feda

• 1970 - Arım, Balım, Peteğim

• 1970 - Buğulu Gözler

• 1970 - Mazi Kalbimde Yaradır

• 1970 - Kara Gözlüm

• 1969 - Kurşunların Kanunu

• 1969 - Yaralı Kalp

• 1969 - Gül Ayşe

• 1969 - İffet

• 1969 - Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor

• 1969 - Osmanlı Kartalı

• 1969 - Aşk Bu Değil

• 1969 - Sabah Olmasın

• 1969 - Şehir Eşkiyası

• 1969 - Kaderimsin

• 1969 - Tarkan

• 1969 - Acı İle Karışık

• 1968 - Can Pazarı

• 1968 - Artık Sevmeyeceğim

• 1968 - Dağları Bekleyen Kız

• 1968 - Malkoçoğlu Kara Korsan

• 1968 - Ömrümün Tek Gecesi

• 1968 - Leylaklar Altında

• 1968 - Erikler Çiçek Açtı

• 1968 - Son Vurgun

• 1968 - Kara Battal'ın Acısı

• 1968 - Urfa İstanbul

• 1968 - Kahveci Güzeli

• 1968 - Şeyh Ahmet

• 1967 - Ölüm Saati

• 1967 - Kara Davut

• 1967 - Ömre Bedel Kız

• 1967 - Yaşlı Gözler

• 1966 - Malkoçoğlu

• 1966 - Fatih'in Fedaisi