Katy Perry ile Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau sevgili mi? Katy Perry ile Justin Trudeau birlikte mi?

Magazin dünyası, zaman zaman beklenmedik ikililerle karşımıza çıkar. Bu kez gündemde, pop müziğin yıldız ismi Katy Perry ile eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau var. Özellikle Temmuz 2025'te Kanada'da gerçekleşen olayların ardından ortaya çıkan bu ilişki iddiaları, medyada ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki, gerçekten Katy Perry ile eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau sevgili mi? Katy Perry ile Başbakanı Justin Trudeau birlikte mi? Birlikteliğe dair ortaya atılan tüm iddialar haberimizde...

KATY PERRY İLE ESKİ KANADA BAŞBAKANI JUSTIN TRUDEAU SEVGİLİ Mİ?

Söylentilerin başlangıç noktası, Katy Perry ve Justin Trudeau'nun Montreal'deki lüks bir restoranda baş başa yemek yerken görüntülenmesi oldu. Görgü tanıkları, ikilinin oldukça samimi ve keyifli vakit geçirdiğini iddia etti. Masada sadece ikisinin olması, aralarındaki ilişkinin sıradan bir dostluk olmadığını düşünenlerin sayısını artırdı.

Yemek sırasında ikilinin birbirlerine olan yakın tavırları, göz temasları ve zaman zaman kahkahalarla gülmeleri objektiflere yansıdı. Bu görüntüler, "Katy Perry Justin Trudeau birlikte mi?" sorusunun medyada hızla yayılmasına neden oldu.

Bu yemeğin ardından Katy Perry ve Justin Trudeau'nun birlikte kameralara yakalanmaktan kaçınmaları, medyada farklı yorumlara neden oldu. Bazı kaynaklara göre ikili, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. İddialara göre özel görüşmelerine devam ediyorlar ve bu bağ zamanla daha da güçleniyor.

Kimi yorumcular, iki ismin de kamuoyuna açık yaşamlarına rağmen bu kadar dikkatli olmalarının "duygusal bir bağ" ihtimalini güçlendirdiğini savunuyor. Ancak yine de bu aşamada söylentiler somut bir zemine dayanmıyor.









24 METRELİK YATTA ROMANTİK ANLAR

En dikkat çekici gelişmelerden biri ise Santa Barbara açıklarında yaşandı. İddiaya göre Katy Perry ve Justin Trudeau, 24 metrelik özel bir yatta birlikte vakit geçirdi. Basına sızan bazı karelerde ikilinin oldukça yakın, hatta öpüşürken görüntülendiği öne sürüldü. Bu görseller, aylardır süren söylentilerin "kanıtı" olarak gösterilmeye başlandı.

Romantik bir tatil havası taşıyan bu anlar, magazin basınında "artık saklanmıyorlar" şeklinde yorumlandı. Ancak yine de bu görüntüler için taraflardan herhangi bir açıklama gelmedi. Yani resmi olarak ne doğrulandı, ne de yalanlandı.

ESKİ KANADA BAŞBAKANI JUSTIN TRUDEAU KİMDİR?

Justin Trudeau, Kanada'nın 23. Başbakanı olarak görev yapmış ve Liberal Parti'nin liderliğini uzun yıllar sürdürmüştür. Babası Pierre Trudeau da bir dönem Kanada Başbakanlığı yapmış olan Justin Trudeau, hem politik duruşu hem de modern yaşam tarzı ile Kanada'nın en tanınmış siyasetçilerinden biri olmuştur.

2005 yılında Sophie Grégoire ile evlenen Trudeau'nun bu evlilikten üç çocuğu bulunuyor. Ancak çift, 2023 yılında ayrıldıklarını duyurdu. Bu ayrılığın ardından Justin Trudeau'nun özel hayatı daha fazla mercek altına alınmaya başlandı.

KATY PERRY KİMDİR?

Katy Perry, dünya çapında üne sahip Amerikalı pop şarkıcısı ve söz yazarıdır. "I Kissed a Girl", "Firework", "Roar" gibi hit parçalarla tanınan Perry, renkli sahne şovları ve ikonik tarzıyla yıllardır müzik dünyasının zirvesinde yer alıyor.

2000'li yılların başlarında çıkış yapan Perry, müzik kariyerinin yanı sıra zaman zaman televizyon programlarında jüri olarak yer almış, moda dünyasında da ilgiyle takip edilen bir isim olmuştur. Özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Katy Perry, daha önce aktör Orlando Bloom ile uzun süreli bir ilişki yaşamıştı.