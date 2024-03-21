Kate Middleton aldatıldı mı? Hedefteki Leydi Rose Hanbury iddialara yanıt verdi!

Galler Prensi William'ın Lady Rose Hanbury arasında yasak ilişki yaşadığı söylentileri ortalığı karıştırdı. Kate Middleton aldatıldı mı? sorusu gündeme geliyor. Hedefteki Leydi Rose Hanbury iddialara yanıt verdi. Ocak ayında ameliyat olduktan sonra ortadan kaybolmasıyla dünya basınında geniş yankı uyandıran Kate Middleton nerede olduğu ve sağlık durumu merak ediliyor. Kate Middleton aldatıldı mı? Detaylar haberimizdedir...

KATE MİDDLETON ALDATILDI MI?

Galler Prensi William'ın Lady Rose Hanbury arasında yasak ilişki yaşadığı söylentileri ortalığı karıştırdı. Uzun süredir görüntülenmeyen Kate Middleton'ın ihaneti öğrenerek boşanma hazırlıklarına başladığı ileri sürülmüştü. Business Insider'ın haberine göre, birçok iddianın ardından ilişkide üçüncü kişi olarak anılan Leydi Rose Hanbury, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklama "Tamamen yalan" ifadelerine yer verdi.

İHANET SÖYLENTİSİ

Prens William'ın Kate'i uzun süredir Lady Rose Hanbury ile aldattığı, ilişkisini artık gizleme gereği duymadığı iddia edilmişti. Kate'in, boşanmayı bir an önce kamuoyuna açıklamak istediği ve karın ameliyatının süreci kurtarmak için ortaya atılmış bir uydurma olduğu da konuşulanlar arasındaydı.

83 GÜN SONRA GÖRÜNTÜLENDİ

İngiliz gazetesi The Sun'da yer alan habere göre, Galler Prensesi, eşi Prens William ile beraber Cumartesi gününü evinin yakınlarındaki bir kasabada alışveriş yaptı. Gazeteye açıklama yapan bir görgü tanığı "Bütün dedikodulara rağmen ünlü çifti karşımda görünce dondum kaldım. Kate, William ile alışveriş yapıyordu, mutlu ve iyi görünüyordu" ifadelerini kullandı.