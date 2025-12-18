Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda! Kim bu Cihan Şensözlü?
Kamuoyunda "Cihanna" adıyla tanınan, köşe yazarı Cihan Şensözlü son dönemde peş peşe gelen iddialarla gündemde. Şensözlü'nün, geçtiğimiz haftalarda Katar'da giyim tarzı nedeniyle gözaltına alındığı, ifadesinin ardından ülke dışına çıkarıldığı öne sürülmüştü. Şimdi ise adı, devam eden bir uyuşturucu soruşturmasıyla anılıyor. Şensözlü, ayrıca paylaşımları ve tercih ettiği kıyafetlerle sık sık dikkat çekiyor.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturması kapsamında 10 ünlü hakkında gözaltı kararı verildi.
- Cihan Şensözlü, uyuşturucu operasyonunda gözaltı kararı verilen ancak evinde bulunamayan isimler arasında yer alıyor.
- Cihan Şensözlü, geçtiğimiz haftalarda Katar'da giyim tarzı nedeniyle gözaltına alındığı iddialarıyla gündeme gelmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Yeni operasyonda 10 ünlü hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyon kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alınırken, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü'nün evlerinde bulunamadığı bildirildi.
Evinde olmayan Cihan Şensözlü'nün kim olduğu ise sosyal medyada merak konusu oldu. Şensözlü, geçtiğimiz haftalarda Katar'da giyim tarzı nedeniyle gözaltına alındığı iddialarıyla da gündeme gelmişti. Söylentilere göre, "trans modeli tarzını andıran" kıyafetleri nedeniyle polis tarafından ifadeye çağrılan Şensözlü, ülke kültürüne uygun giyinmediği gerekçesiyle sınır dışı edilmişti.
CİHAN ŞENSÖZLÜ KİMDİR?
Cihan Şensözlü, sosyal medyadaki paylaşımları ve kendine özgü giyim seçimleriyle sık sık dikkat çekiyor. Instagram'da 151 bin takipçisi bulunan Şensözlü, köşe yazarlığı yapıyor ve YouTube'da yayınlar hazırlıyor. Türkiye'nin ilk parti vizörü olarak bilinen Şensözlü, İstanbul gece hayatının önde gelen isimlerinden biri.