Haberler

Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda! Kim bu Cihan Şensözlü?

Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda! Kim bu Cihan Şensözlü?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamuoyunda "Cihanna" adıyla tanınan, köşe yazarı Cihan Şensözlü son dönemde peş peşe gelen iddialarla gündemde. Şensözlü'nün, geçtiğimiz haftalarda Katar'da giyim tarzı nedeniyle gözaltına alındığı, ifadesinin ardından ülke dışına çıkarıldığı öne sürülmüştü. Şimdi ise adı, devam eden bir uyuşturucu soruşturmasıyla anılıyor. Şensözlü, ayrıca paylaşımları ve tercih ettiği kıyafetlerle sık sık dikkat çekiyor.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturması kapsamında 10 ünlü hakkında gözaltı kararı verildi.
  • Cihan Şensözlü, uyuşturucu operasyonunda gözaltı kararı verilen ancak evinde bulunamayan isimler arasında yer alıyor.
  • Cihan Şensözlü, geçtiğimiz haftalarda Katar'da giyim tarzı nedeniyle gözaltına alındığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Yeni operasyonda 10 ünlü hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alınırken, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü'nün evlerinde bulunamadığı bildirildi.

Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda! Kim bu Cihan Şensözlü?

Evinde olmayan Cihan Şensözlü'nün kim olduğu ise sosyal medyada merak konusu oldu. Şensözlü, geçtiğimiz haftalarda Katar'da giyim tarzı nedeniyle gözaltına alındığı iddialarıyla da gündeme gelmişti. Söylentilere göre, "trans modeli tarzını andıran" kıyafetleri nedeniyle polis tarafından ifadeye çağrılan Şensözlü, ülke kültürüne uygun giyinmediği gerekçesiyle sınır dışı edilmişti.

Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda! Kim bu Cihan Şensözlü?

CİHAN ŞENSÖZLÜ KİMDİR?

Cihan Şensözlü, sosyal medyadaki paylaşımları ve kendine özgü giyim seçimleriyle sık sık dikkat çekiyor. Instagram'da 151 bin takipçisi bulunan Şensözlü, köşe yazarlığı yapıyor ve YouTube'da yayınlar hazırlıyor. Türkiye'nin ilk parti vizörü olarak bilinen Şensözlü, İstanbul gece hayatının önde gelen isimlerinden biri.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGoethegitme:

Bir süru sey yazmissin yok onu yapiyor,yok şöyle işi var vs vs Ama nonoş oldugunu yazmamissin

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Serkan:

soytarı yaaa

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan:

Esas nereden geliyor bu paralar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2022 yılında Arjantin'in şampiyonluk kutlamalarına izinsiz şekilde dahil olan Nusret kriz çıkardı

Ne yaptın Nusret! Bu kutlamanın bedeli ağır oldu
Japon kadın yapay zeka karakteri ile evlendi, gelinlik giyip düğün yaptı

123 milyonluk ülkede insan bile olmayan kişiyle evlendi
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Herkes onu konuşuyor! Ziraat Türkiye Kupası'na damga vuran kaleci

Herkes onu konuşuyor! Türkiye Kupası'na damga vuran kaleci
Sorduğu sorularla, başına gelecekleri sonuna kadar irdelemiş

Sorduğu sorularla, başına gelecekleri sonuna kadar irdelemiş
2022 yılında Arjantin'in şampiyonluk kutlamalarına izinsiz şekilde dahil olan Nusret kriz çıkardı

Ne yaptın Nusret! Bu kutlamanın bedeli ağır oldu
Japon kadın yapay zeka karakteri ile evlendi, gelinlik giyip düğün yaptı

123 milyonluk ülkede insan bile olmayan kişiyle evlendi
Arabeskin sevilen ismi Cansever'den kötü haber! Son halini paylaştı, dua istedi

Arabeskin sevilen isminden kötü haber! Son halini paylaştı, dua istedi
O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın

O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın
İspanyol basınından gündeme bomba gibi düşen Arda Güler iddiası

130 milyon euroluk yıldızla takas edilecek iddiası
Mourinho Fenerbahçe'den eski futbolcusunu Benfica'ya istiyor

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı yıldızı istiyor
Bahis soruşturmasında 14 futbolcusunu kaybeden Afyonspor'da kara bulutlar hakim

14 eksikle sahaya çıktılar, 90 dakikada kabusu yaşadılar
Yurt dışındaki 3 ünlüye yakalama kararı! Aralarında Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı da var

Yurt dışındaki 3 isme yakalama kararı! Aralarında Şeyma Subaşı da var
Ak Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan Leyla Zana'ya yönelik tezahüratlara tepki

Bursasporluların attığı slogana Ak Partili vekilden sert tepki
title