Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda! Kim bu Cihan Şensözlü?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Yeni operasyonda 10 ünlü hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alınırken, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü'nün evlerinde bulunamadığı bildirildi.

Evinde olmayan Cihan Şensözlü'nün kim olduğu ise sosyal medyada merak konusu oldu. Şensözlü, geçtiğimiz haftalarda Katar'da giyim tarzı nedeniyle gözaltına alındığı iddialarıyla da gündeme gelmişti. Söylentilere göre, "trans modeli tarzını andıran" kıyafetleri nedeniyle polis tarafından ifadeye çağrılan Şensözlü, ülke kültürüne uygun giyinmediği gerekçesiyle sınır dışı edilmişti.

CİHAN ŞENSÖZLÜ KİMDİR?

Cihan Şensözlü, sosyal medyadaki paylaşımları ve kendine özgü giyim seçimleriyle sık sık dikkat çekiyor. Instagram'da 151 bin takipçisi bulunan Şensözlü, köşe yazarlığı yapıyor ve YouTube'da yayınlar hazırlıyor. Türkiye'nin ilk parti vizörü olarak bilinen Şensözlü, İstanbul gece hayatının önde gelen isimlerinden biri.