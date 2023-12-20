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Kassam savaşçıları, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta İsrail zırhlı araçlarını teker teker havaya uçurdu

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Hamas'a bağlı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ni işgal etmeye çalışan İsrail birliklerini hedef almaya devam ediyor. Yayınlanan yeni görüntülerde, işgal altındaki Han Yunus'ta bulunan metruk binalardan tanksavar füzesi ateşleyen Kassam savaşçıları, içinde İsrail askerlerinin olduğu çok sayıda zırhlı aracı imha etti. İsabet alan zırhlı araçların yandığı anlar ise kameralara yansıdı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde ilerleyen İsrail'e ait çok sayıda zırhlı aracı vurdu. Han Yunus kentinde kaydedilen görüntülerde, roketlerle isabet alan İsrail ordusuna ait zırhlı araçların alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.

İSRAİL'E AİT ZIRHLI ARAÇLARI BİRER BİRER AVLADILAR

Kassam savaşçılarının, Gazze Şeridi'ni işgal etmeye çalışan İsrail birliklerine saldırıları sürüyor. Bu kez de Han Yunus kentinde ilerleyen zırhlı araçları hedef alan Kassam savaşçıları, çok İsrail zırhlısını imha etti. Hamas tarafından kaydedilen görüntülerde tanksavar füzesiyle isabet alan zırhlı araçların yandığı görüldü.

Kassam savaşçıları, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta İsrail zırhlı araçlarını teker teker havaya uçurdu

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı operasyon düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kassam savaşçıları, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta İsrail zırhlı araçlarını teker teker havaya uçurdu

GAZZE'DE CAN KAYBI 20 BİNE YAKLAŞTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 667 Filistinli öldürüldü, 52 bin 586 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 303 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Kassam savaşçıları, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta İsrail zırhlı araçlarını teker teker havaya uçurdu

466 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 134'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 466 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Kassam savaşçıları, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta İsrail zırhlı araçlarını teker teker havaya uçurdu

ÇATIŞMALARA İNSANİ ARA VERİLMİŞTİ

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

Kassam savaşçıları, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta İsrail zırhlı araçlarını teker teker havaya uçurdu

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 24 Lübnanlı sivil, 117 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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