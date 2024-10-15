KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN? MEB 9 gün ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

Kasım ara tatili ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için kasım ayı ara tatil tarihlerini açıkladı. MEB'in duyurduğu akademik takvime göre, bu yıl kasım ayında yapılacak ara tatil hafta sonlarıyla birleştirildiğinde toplamda 9 gün sürecek. Veliler ve öğrenciler, kasım ve nisan aylarındaki ara tatillerin ne zaman başlayıp biteceğini merak ediyor. Kasım ara tatili hangi tarihlerde yapılacak? Nisan ara tatili ve okulların kapanış tarihi belli oldu mu? 2024-2025 eğitim takvimi detaylarına göre, kasım ayında öğrenciler uzun bir ara tatile çıkacak. Detaylar haberimizdedir...

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2024?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, kasım ayı ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler arasındaki hafta içi günleriyle birlikte, tatil öncesindeki 9 Kasım Cumartesi ve tatil sonrası 17 Kasım Pazar günleri de eklenerek, öğrenciler toplamda 9 gün boyunca tatil yapma fırsatı bulacak.

2024 YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, bu tarihler arasında iki hafta boyunca dinlenme fırsatı bulacaklar. Tatilin ardından, ikinci dönem dersleri 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.

MEB İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihler arasında eğitimlerini sürdürecek ve yaz tatiline hazırlanacaklar. Yılın sonunda, 20 Haziran itibarıyla eğitim öğretim dönemi tamamlanmış olacak.

2025 NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Nisan ara tatili, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Bu süreçte öğrenciler dinlenme fırsatı bulacak ve eğitimlerine ara vermiş olacaklar. Tatil, hem öğrenciler hem de öğretmenler için yenilenme dönemini temsil edecek.