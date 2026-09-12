Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılıyor

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla feth-i kabir kararı alınmıştı.

ELDE EDİLECEK BULGULAR SORUŞTURMA DOSYASINA EKLENECEK

Kozinoğlu'nun mezarı ekipler tarafından açıldı. İşlem üç adli tıp uzmanı, bir kimyager ve bir otopsi teknikerinden oluşan heyet gözetiminde yapılıyor. Çalışmalarda Kozinoğlu'nun kabrinden kemik, toprak ve diğer tıbbi örnekler alınıyor. Mezarı 15 yıl sonra açılacak Kozinoğlu'ndan doku örnekleri alınacak ve cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediği araştırılacak.

KAMERA VE SES KAYITLARI DA İNCELEMEDE

Alınan örneklerin yanı sıra ceza infaz kurumuna ait kamera kayıtları, 112 Acil Çağrı Merkezi ses kayıtları ile hastane evrakının da incelemeye dahil edileceği bildirildi.

İnceleme sürecinin ardından Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu tarafından, Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeni ve olayda üçüncü kişi müdahalesinin bulunup bulunmadığına ilişkin nihayi mütalaanın hazırlanması planlanıyor.

İKİ OPERASYON YAPILDI

Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin ilk operasyon 7 Eylül Pazartesi günü yapılmıştı ve cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken, birinin yurt dışında firari olduğu bildirilmişti. İlk operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden o dönemde jandarma er olarak görev yapan şüpheli tutuklandı. 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

İkinci dalga operasyon ise 10 Eylül Perşembe günü gerçekleştirildi.

Operasyonda biri kameraman, biri muhabir ve sağlık çalışanlarının da aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Haberler.com