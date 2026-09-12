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Çin medyası Türkiye'nin savunma gücünü manşete taşıdı: Batı'dan almak yerine kendisi üretecek

Çin medyası Türkiye'nin savunma gücünü manşete taşıdı: Batı'dan almak yerine kendisi üretecek
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Hong Kong merkezli South China Morning Post, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli üretim hamlesini mercek altına aldı. Haberde Türkiye'nin 2027-2029 döneminde savunma harcamalarını yüzde 229 artıracağı, kaynağın büyük bölümünü Batı'dan silah alımına değil yerli üretim kapasitesini büyütmeye ayıracağı vurgulandı. Tanklardan denizaltılara ve insansız hava araçlarına kadar genişleyen Türk savunma sanayisine dikkat çekildi.

  • Türkiye, 2027-2029 döneminde savunma bütçesini yüzde 229 artıracak ve bu artışın büyük bölümünü yerli silah üretimini genişletmek için kullanacak.
  • Türkiye tank, savaş gemisi, denizaltı, savaş uçağı ve insansız hava aracı dahil geniş bir yelpazede askeri teçhizat geliştiriyor.
  • Suudi Arabistan ve Pakistan, milli muharip uçak KAAN'ın potansiyel müşterileri arasında yer alıyor.

Çin medyası, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişini gündemine taşıdı. South China Morning Post, Ankara'nın önümüzdeki üç yılda savunmaya ayırdığı kaynağı üç kattan fazla artırarak yerli ve milli üretimi güçlendireceğini yazdı. Geçtiğimiz günlerde Alman medyası da Türk yerli üretim savunma silahlarına geniş yer ayırmıştı. 

"BATI'DAN ALMAK YERİNE YERLİ ÜRETİM"

South China Morning Post, "Savaşlarla çevrili Türkiye savunma harcamalarını üç kattan fazla artırıyor" başlığıyla Türkiye'nin savunma politikasını ele aldı. Gazete, bölgesel çatışmaların ortasında bulunan Türkiye'nin savunma harcamalarında önemli bir artışa gittiğine dikkat çekti. Haberde, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye'nin 2027-2029 döneminde savunma bütçesindeki yüzde 229'luk artışın büyük bölümünü yerli silah üretimini genişletmek için kullanacağı belirtildi. Türkiye'nin böylece Batılı müttefiklerden hazır sistem alımına bağımlılığını daha da azaltmayı hedeflediği aktarıldı.

TANKTAN DENİZALTIYA KADAR GENİŞ ÜRETİM

South China Morning Post, Türk savunma sanayisinin ulaştığı üretim çeşitliliğine de geniş yer ayırdı. Türkiye'nin artık tanklar, savaş gemileri, denizaltılar, savaş uçakları ve insansız hava araçları dahil geniş bir yelpazede askeri teçhizat geliştirdiği vurgulandı. Özellikle Türk insansız hava araçlarının uluslararası alanda ulaştığı konuma dikkat çekilirken, bu sistemlerin Ukrayna dahil farklı çatışma bölgelerinde kullanıldığı hatırlatıldı.

KAAN'A SUUDİ ARABİSTAN VE PAKİSTAN İLGİSİ

Haberde Türkiye'nin en önemli savunma projelerinden milli muharip uçak KAAN da öne çıktı. South China Morning Post, Suudi Arabistan ve Pakistan'ı KAAN'ın potansiyel müşterileri arasında gösterdi. Böylece Türkiye'nin savunma sanayisindeki hedefinin yalnızca kendi ordusunun ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olmadığı, ihracat kapasitesini büyütmenin de önem taşıdığı değerlendirmesine yer verildi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNetherill:

sürekli üretmek iyidir. üretim iyidir kardeşim.

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