Kasapları denetleyen ekipler, gördükleri manzarayı affetmedi

Kasapları denetleyen ekipler, gördükleri manzarayı affetmedi
Sultanbeyli'de Ramazan ayıyla birlikte gıda işletmelerine yönelik denetimler sıklaştırıldı. Bir işletmede hijyen koşullarının yetersiz olduğunu tespit eden zabıta ekipleri "Burası çok kirli" diyerek tepki gösterirken, halk sağlığını riske attığı belirlenen iş yerine ceza uygulandı.

İŞLETMELER TEK TEK DENETLENİYOR

Sultanbeyli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor. Ramazan ayıyla birlikte özellikle gıda satış noktalarında kontroller sıklaştırıldı. Ekipler, kasaplar başta olmak üzere fırın, market ve diğer gıda satış noktalarında hijyen koşulları, ürünlerin muhafaza şartları, son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri ve iş yeri düzeni gibi birçok başlığı detaylı şekilde inceliyor.

"BURASI ÇOK KİRLİ"

Denetim sırasında gidilen bir işletmede karşılaşılan manzara ekipleri şaşkına çevirdi. İş yerinin hijyen koşullarının yetersiz olduğunu tespit eden zabıta ekipleri duruma tepki göstererek, "Burası çok kirli" ifadelerini kullandı. Yapılan incelemenin ardından halk sağlığını riske attığı belirlenen işletmeye cezai işlem uygulandı.

"HALK SAĞLIĞI KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Ramazan ayında özellikle gıda işletmelerine yönelik denetimlere ayrı hassasiyet gösterdiklerini ifade etti.Vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmasının öncelikleri olduğunu belirten Tombaş, "Her zaman olduğu gibi Ramazan ayında hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi, sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşabilmesi bizim için son derece önemli. Özellikle Ramazan ayında et ve süt ürünlerine olan talebin artmasıyla birlikte kasaplarımızda yürütülen denetimleri daha da dikkatli bir şekilde sürdürüyoruz. Halk sağlığı bizim kırmızı çizgimizdir. Bu noktada asla taviz vermiyoruz. Hemşehrilerimizin huzurlu bir Ramazan geçirmesi ve güvenli gıdaya erişebilmesi için denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

