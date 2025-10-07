Karagül'ün instagram hesabı kapatıldı mı? Fenomen Karagül'ün instagram hesabı neden kapatıldı?

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşan fenomen Karagül'ün Instagram hesabının aniden erişime kapatılması, takipçileri arasında büyük merak ve şaşkınlık yarattı. Kısa sürede gündem olan bu gelişme sonrası "Karagül'ün Instagram hesabı silindi mi, neden kapatıldı?" soruları sosyal medya platformlarında sıkça konuşulmaya başlandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KARAGÜL'ÜN HESABI KAPATILDI MI?

"Karagül" ismiyle tanınan Merve C.'nin Instagram hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildi. Hesap, global olarak tamamen silinmiş değil ancak Türkiye'deki kullanıcılar artık bu hesaba erişemiyor. Erişim engeli, Instagram'ın kendi politikaları doğrultusunda değil; yasal süreçler çerçevesinde alınan bir karar sonucu uygulanmış görünüyor.

Kapatma kararı, Karagül'ün sosyal medya içerikleri nedeniyle başlatılan hukuki ve idari soruşturmaların ardından geldi. Hesap şu anda Türkiye'den giriş yapıldığında görüntülenemiyor ve bu durum da erişim engelinin mahkeme ya da idari bir karar doğrultusunda gerçekleştiğine işaret ediyor.

KARAGÜL'ÜN HESABI NEDEN KAPATILDI?

Karagül'ün hesabının kapatılmasının temel nedeni, çocuklarına yönelik fiziksel şiddet iddiaları ve kamuoyunu rahatsız eden yayınları oldu. Merve C., sosyal medya hesaplarında çocuklarıyla birlikte yaptığı yayınlarla uzun süredir dikkat çekiyordu. Ancak özellikle bir yayında, çocuğu yaralanmasına rağmen canlı yayına devam etmesi, sosyal medyada infial yarattı ve olaya dair yoğun tepkiler geldi.

Bu gelişmenin ardından, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli bir soruşturma başlatıldı. Aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da olaya müdahil oldu ve Merve C.'nin üç çocuğu devlet koruması altına alındı.

Sosyal medyada içerik üretmeye devam eden Karagül'ün davranışları, çocuk haklarına aykırı bulunarak hem kamuoyu baskısı oluşturdu hem de ilgili kurumların harekete geçmesine neden oldu. Tüm bu süreç sonunda, Instagram hesabına erişim engeli getirilmesi kararlaştırıldı.

Karagül'ün hesabının kapatılması, sadece içerik ihlallerinden değil, aynı zamanda çocukların istismara açık şekilde içeriklerde yer alması ve fiziksel şiddet iddialarının ciddi boyutlara ulaşması gibi nedenlerle alındı. Bu durum, sosyal medya platformlarında çocuk güvenliğinin ne kadar hassas bir konu olduğunu da bir kez daha gözler önüne serdi.

KARAGÜL KİMDİR?

Karagül, gerçek adıyla Merve C., TikTok'ta paylaştığı içeriklerle adını duyurmuş bir sosyal medya fenomenidir. Eğlenceli, dobra ve kimi zaman sert üslubuyla dikkat çeken Karagül, özellikle toplumsal konulara yaptığı yorumlarla sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. TikTok platformunda 177 binden fazla takipçisi bulunan Karagül, yalnızca bireysel hayatını değil, toplumsal olayları da içeriklerine taşıyarak zaman zaman gündem olmuştur.

Fenomen, dijital dünyadaki varlığını sadece TikTok ile sınırlı tutmamış, Instagram gibi diğer platformlarda da aktif olarak içerik üretmiştir. Cesur söylemleri, dikkat çeken açıklamaları ve zaman zaman ünlü isimlerle yaşadığı polemiklerle adından sıkça söz ettirmektedir. Son dönemde, özellikle Engin Polat hakkında yaptığı açıklamalar sonrası sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmiştir.