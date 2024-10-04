KARADUT 3. BÖLÜM FRAGMAN! Karadut 3. bölüm fragmanı izle! Karadut yeni bölümde neler olacak?

ATV'de yayınlanan Karadut izleyiciyi ekranların önünde kilitlemeye devam ediyor. Karadut 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Karadut 3. bölüm fragmanı izlemek isteyen seyirciler Karadut 3. bölüm fragmanı izlemek için merakla araştırıyor. Karadut yayınlandığı son bölümde yine çarpıcı bir son ile bitti. Karadut 3. bölüm fragmanı izle! Karadut 3. fragmanı izle!

KARADUT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

En zor anında Begüm'ün yanında olamayan Zuhal büyük bir suçluluk duygusuyla sarsılır. Babası Çetin'den gelen suçlamalarla mutluluğu hak etmediğine inanan Zuhal aşkı bir kez daha geri çevirir. Bu sırada Aslı'nın düğün günü gelip çatmıştır. Ancak aniden gelen bir haber düğünün seyrini tamamen değiştirir. Erdem kardeşlere beklenmedik bir yardım eli uzanır. Tayfun, Zuhal'in dengesiz tavırları karşısında mesafeli davranmaya çalışsa da ikilinin sürekli yan yana denk gelmesi kardeşlerin dikkatinden kaçmaz. Zuhal'in kalbinden geçenlerden habersiz olan Çetin ise birer birer kızları tarafından sınanacaktır…

KARADUT NE ZAMAN?

Karadut her Pazartesi ATV ekranında saat 20.00'da seyircisi ile buluşuyor.

KARADUT KONUSU NE?

En zor anında Begüm'ün yanında olamayan Zuhal büyük bir suçluluk duygusuyla sarsılır. Babası Çetin'den gelen suçlamalarla mutluluğu hak etmediğine inanan Zuhal aşkı bir kez daha geri çevirir. Bu sırada Aslı'nın düğün günü gelip çatmıştır. Ancak aniden gelen bir haber düğünün seyrini tamamen değiştirir. Erdem kardeşlere beklenmedik bir yardım eli uzanır. Tayfun, Zuhal'in dengesiz tavırları karşısında mesafeli davranmaya çalışsa da ikilinin sürekli yan yana denk gelmesi kardeşlerin dikkatinden kaçmaz. Zuhal'in kalbinden geçenlerden habersiz olan Çetin ise birer birer kızları tarafından sınanacaktır…

Kariyerinin zirvesinde bir kişisel gelişim uzmanı olan Zuhal Erdem, başarısını aşk ve ilişkiler üzerine verdiği danışmanlıklar ve yazdığı kitaplarla yakalamıştır. Ancak bu şehirli modern, güzel kadın personasına rağmen babası ve kız kardeşleri ile beraber yaşadığı evde bambaşka biridir. Henüz 17 yaşındayken yaşadığı bir olay sebebi ile annesini kaybetmesi üzerine Zuhal'in hayatı alt üst olmuştur. Kendini üç kız kardeşini büyütmeye ve babasına adamış, 40'larına yaklaşana dek mezardaki annesinin hayatını yaşamış, katı ve son derece takıntılı babası Çetin'in emrinden, hizmetinden, sözünden çıkmamıştır. Ondan sadece birkaç yaş küçük olan kardeşi Figen, henüz 20'lerinde olan Aslı ve lise öğrencisi kardeşi Begüm'ü kendisi büyütmüş, saçını süpürge etmiştir. Bu kronik yalnızlığının asıl sebebi ise babasıdır. Zuhal gençliğinde yaptığı bir hatayı telafi etmek için Çetin'e bir söz vermiştir: Artık evin hanımı Zuhal olacak, annesinin eksikliğini hissettirmeyecektir.

KARADUT DİZİSİ OYUNCULARI

İrem Helvacıoğlu, Şükrü Özyıldız, Aslı İnandık, Burak Dakak, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, Yaşar Aydınlıoğlu, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan

KARADUT 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE