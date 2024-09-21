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Karadeniz Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı kimdir, kaç yaşında, nereli, br

Karadeniz Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı kimdir, kaç yaşında, nereli, br
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Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile 6 üniversiteye rektör atandı. Peki, Karadeniz Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın kim olduğu merak ediliyor. 6 Üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yeni rektörler merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı kimdir? Karadeniz Teknik Rektörü Hamdullah Çuvalcı kaç yaşında, nereli?

YENİ REKTÖR KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI
İşte atama kararı:

Karadeniz Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı kimdir, kaç yaşında, nereli, br

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. HAMDULLAH ÇUVALCI KİMDİR?

1965 yılında Trabzon'da doğan Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, ilköğrenimini Trabzon İskenderpaşa İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Orta öğrenimini Trabzon Karna Ortaokulu'nda tamamladıktan sonra Trabzon Endüstri Meslek Lisesi'nde Elektrik okudu. Lisans derecesini 1986 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü'nden aldı. Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nden 1989 yılında yüksek lisans, 1996 yılında ise doktora derecesini aldı. 1988-1996 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2004 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'ne yardımcı doçent olarak atandı. 2012 yılında Doçentliğe, 2017 yılında Profesörlüğe yükseldi. Mühendislik Fakültesi'nde başkan yardımcısı ve bölüm başkanı olarak görev yaptı. Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulunda müdürlük, Malzeme Bilimleri ve Üretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinde yöneticilik yaptı. Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI halen Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ağustos 2020'de Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne rektör olarak atandı ve bu görevine devam etmektedir. Triboloji, alaşım tasarımı, kompozit malzemeler, toz metalurjisi ve kaynak konularında çok sayıda makalesi ve yayını bulunmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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