Karadeniz'de az önce deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu?

Karadeniz Bölgesi, doğal güzellikleriyle ünlü olmasının yanı sıra zaman zaman sismik hareketlilikle de gündeme geliyor. Son yıllarda Türkiye genelinde artan deprem farkındalığı, özellikle Karadeniz'in kıyı ve iç bölgelerindeki küçük-orta ölçekli sarsıntıların da dikkatle izlenmesini zorunlu kılıyor. Peki, Karadeniz'de az önce deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu?

KARADENİZ'DE NEREDE DEPREM OLDU?

14 Temmuz 2024 tarihinde, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde önemli bir sismik hareketlilik yaşandı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 12:23'te Giresun açıklarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 11,2 kilometre olarak ölçüldü. Bu sarsıntı özellikle Giresun'un sahil kesimlerinde hissedildi. Uzmanlar, depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndan bağımsız olarak gerçekleştiğini ve büyük bir tehlike oluşturmadığını belirtti.

KARADENİZ'DE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 14 Temmuz 2024 tarihinde Karadeniz'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu büyüklükteki depremler genellikle küçük sarsıntılar olarak kabul edilir ve büyük hasara yol açmaz. Ancak bu tür depremler, bölgedeki sismik aktivitenin devam ettiğini ve zaman zaman küçük kırılmaların yaşandığını göstermektedir.

DEPREMİN DERİNLİĞİ VE ÖNEMİ

14 Temmuz 2024 tarihinde meydana gelen depremin derinliği 11,2 kilometre olarak ölçüldü. Derinlik, depremin yüzeye ne kadar yakın veya uzak olduğunu gösterir. Genellikle derinliği 10 kilometreye kadar olan depremler yüzeyde daha fazla hissedilir ve daha fazla hasara yol açabilir. Ancak bu depremin büyüklüğü küçük olduğu için büyük bir tehlike oluşturmadı.

GİRESUN VE ÇEVRESİNDE HİSSEDİLDİ - GİRESUN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Depremin merkez üssü Giresun açıklarıydı ve bu nedenle Giresun'un sahil kesimlerinde hissedildi. Depremin büyüklüğü ve derinliği göz önüne alındığında büyük bir hasar meydana gelmedi. Uzmanlar, bu tür sarsıntıların Karadeniz'de zaman zaman meydana gelen kırılmalar olduğunu ve Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndan bağımsız olarak gerçekleştiğini belirtti.