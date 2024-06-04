KARACİĞER YAĞLANMASI NEDEN OLUR? Karaciğer yağlanması belirtileri neler, nasıl önlenir?

Karaciğer yağlanması genellikle belirti vermez, ancak ilerlediğinde karaciğer hasarına, iltihaplanmaya ve karaciğer sirozuna yol açabilir. Bu nedenle, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, düzenli egzersiz yapmak, dengeli beslenmek ve alkol tüketimini sınırlamak önemlidir. Karaciğer yağlanmasının önlenmesi veya tedavisi için merak edilenler çoğalıyor. KARACİĞER YAĞLANMASI NEDEN OLUR? Karaciğer yağlanması belirtileri neler, nasıl önlenir? İşte merak edilenler...

KARACİĞER YAĞLANMASI NEDEN OLUR?

Karaciğer yağlanması, tıbbi terimle hepatik steatoz olarak bilinir ve karaciğerde aşırı yağ birikmesi durumudur.

Karaciğer yağlanmasının başlıca nedenleri şunlardır:

Obezite: Vücut yağının fazla olması karaciğerde yağ birikimine yol açabilir.

Aşırı alkol tüketimi: Alkol, karaciğerde yağ birikimini artırarak alkolik karaciğer hastalığına neden olabilir.

Diyabet ve insülin direnci: Diyabet hastaları ve insülin direnci olan kişilerde karaciğer yağlanması riski yüksektir.

Yüksek kolesterol ve trigliserid seviyeleri: Yüksek yağ seviyeleri, karaciğerde yağ birikimini artırabilir.

Hızlı kilo kaybı: Ani ve hızlı kilo kaybı karaciğerde yağ birikmesine yol açabilir.

Kötü beslenme: Yüksek yağlı, şekerli ve işlenmiş gıdalarla beslenme karaciğer yağlanmasını tetikleyebilir.

Metabolik sendrom: Metabolik sendrom, insülin direnci, yüksek tansiyon, obezite ve anormal kolesterol seviyelerini içeren bir durumdur ve karaciğer yağlanması riskini artırır.

Genetik faktörler: Ailede karaciğer yağlanması öyküsü olan kişilerde risk daha yüksek olabilir.

İlaçlar: Bazı ilaçlar (kortikosteroidler, bazı kanser ilaçları gibi) karaciğerde yağ birikimine neden olabilir.

Hormonal dengesizlikler: Özellikle polikistik over sendromu (PCOS) gibi hormonal bozukluklar karaciğer yağlanmasına yol açabilir.

KARACİĞER YAĞLANMASI BELİRTİLERİ NELER?

Karaciğer yağlanması (hepatik steatoz) genellikle erken aşamalarda belirgin belirtiler göstermez. Ancak, hastalık ilerledikçe ve özellikle non-alkolik steatohepatit (NASH) veya siroz gibi daha ciddi durumlara dönüştüğünde bazı belirtiler ortaya çıkabilir.

İşte karaciğer yağlanmasının yaygın belirtileri: