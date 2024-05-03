Karaciğerdeki enzim yüksekliği genellikle karaciğer hücrelerindeki iltihaplanma veya hasarın bir işareti olarak kabul edilir. İltihaplanmış veya hasar görmüş karaciğer hücreleri, normalden daha fazla miktarda bazı kimyasalları, karaciğer enzimleri de dahil olmak üzere, kan dolaşımına salarlar ve bu da kan testlerinde karaciğer enzimlerinde yükselme ile sonuçlanır. KARACİĞER ENZİMLERİ NEDEN YÜKSELİR? Karaciğer enzim yüksekliği belirtileri neler? İşte ayrıntılar...

KARACİĞER ENZİMLERİ NEDEN YÜKSELİR?

Birçok hastalık ve durum, karaciğer enzimlerinin yükselmesine katkıda bulunabilir. Doktorunuz, ilaçlarınızı, belirtilerinizi ve bazı durumlarda diğer test ve prosedürlerin sonuçlarını değerlendirerek nedeni belirler.

Karaciğer enzimlerindeki yükselmenin daha yaygın görülen nedenleri arasında reçetesiz satılan ağrı kesici ilaçlar, özellikle asetaminofen; kolesterolü kontrol etmek için kullanılan statin ilaçları dahil olmak üzere bazı reçeteli ilaçlar; alkol tüketimi; kalp yetmezliği; hepatit A, B ve C; alkolden bağımsız karaciğer yağlanması; ve obezite yer alır.

Karaciğer enzimlerini yükseltebilen diğer olası nedenler arasında şunlar bulunur:

Alkolik hepatit: Aşırı alkol tüketiminin neden olduğu şiddetli karaciğer iltihabı.

Otoimmün hepatit: Bir otoimmün bozukluğun neden olduğu karaciğer iltihabı.

Çölyak hastalığı: Glütenden kaynaklanan ince bağırsak hasarı.

Sitomegalovirüs (CMV) enfeksiyonu

Epstein Barr Virüsü

Hemokromatoz: Vücudunuzda çok fazla demir depolanması.

Karaciğer kanseri

Mononükleoz

Polimiyozit: Kas güçsüzlüğüne neden olan inflamatuar hastalık.

Sepsis: Kan enfeksiyonu.

Tiroid bozuklukları

Toksik hepatit: İlaçların veya toksinlerin neden olduğu karaciğer iltihabı.

Wilson hastalığı: Vücudunuzda çok fazla bakır depolanması.

KARACİĞER ENZİM YÜKSEKLİĞİ BELİRTİLERİ NELER?

Karaciğer enzimleri yüksek olan çoğu insanda herhangi bir belirti görülmez. Ancak, karaciğer hasarına bağlı olarak karaciğer enzimlerinin yükselmesi durumunda aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir: