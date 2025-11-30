Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak

Kasım ayının sona ermesiyle birlikte kara kış, tüm Türkiye'de kapıyı çalmaya başladı. Aralık ayına girilmesiyle özellikle doğu bölgelerinde kar yağışı kendini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı son değerlendirmelerde 1 Aralık itibarıyla birçok doğu ilinde kar yağışının etkili olacağını duyurdu.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Bolu'da gün içinde yoğunlaşan kar yağışı, vatandaşların gözünü İstanbul'a çevirdi. Şehirdeki bu manzaranın ardından " İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu yeniden gündeme geldi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbullular için beklenen haberin biraz gecikeceğini söyledi.

ARALIK AYI ILIMAN GEÇECEK

Şen'e göre İstanbul ve çevre illerde 20 Aralık sonrasında kar ihtimali bulunsa da bu olasılık şimdilik düşük seviyede. Uzman isim, bu yıl aralık ayının genel olarak ılıman geçmesinin beklendiğini belirterek kar yağışının özellikle kentin batısında yakın vadede görülmesinin zor olduğunu ifade etti.

OCAK AYINDA BASTIRACAK

Prof. Dr. Şen, kar yağışı ihtimalinin 2026 Ocak ayının ikinci yarısında belirgin şekilde artacağını, bu dönemde kutuplardan gelecek soğuk hava dalgasının etkili olacağını söyleyerek değerlendirmelerini tamamladı.