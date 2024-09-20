Kara Ağaç Destanı 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 20 Eylül Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

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KARA AĞAÇ DESTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kara Ağaç'ta ekime devam eden taraflar 'toprak kurdu' sorunuyla karşı karşıya kalır. Ömer, ekim yapmayı imkânsız hale getiren bu problemin üstesinden gelebilmek için Osman Ağa'nın yıllar evvel ürettiği çözümü bulmak zorundadır. Sultan'ın büyük sırrı bildiğini öğrenen Asiye, zor ve acı verici de olsa kızıyla duygusal bir yüzleşme yaşar. Sultan, gerçek annesiyle kavuşmanın coşkusu içindeyken sevdiği adamı kaybetmenin eşiğine gelmiştir. Kavuşmalarının önündeki engelin sır olduğunu bilen Sultan, Ömer'e büyük sırrı açıklayacak mıdır?

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NE?

Ölümden dönen Sultan, Ömer'i yanında göremeyince bir şeylerin ters gittiğini anlar. Sultan, Ömer'le yüzleşmesinden sonra onunla birlikte kurduğu hayali tek başına sürdürmeye karar verir. Hem Celal Ağa'ya hem de Latif Bey'e karşı büyük bir mücadeleye girişir. Sultan'ı korumak için sevdasından vazgeçen Ömer, düğün hazırlıklarının hızlanmasıyla sıkışıp kalmıştır. Üzerine bir de Sultan'ın, Kara Ağaç'tan ayrılma kararıyla sarsılır. Ömer Sultan'ı kararından döndürebilecek midir? Celal Ağa, konaktaki sırrın Ayten'de düğümlendiğini fark eder. Bir yandan sırrın peşine düşerken diğer yandan büyük planını gerçekleştirmeye devam eder. Ayten'in can havliyle yaptığı son hamle ise Sultan'ın hayatını alt üst eder.

KARA AĞAÇ DESTANI 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kara Ağaç Destanı 18. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kara Ağaç Destanı'nın ikinci sezon ilk bölümünde neler olacak? Büyük sırrı öğrenen Ömer için karar vakti gelmiştir. Ömer'in önünde artık iki yol vardır; ya susacak ya da her şeyin hesabını soracaktır. Sultan, Asiye ve Raziye, Ömer'i durdurmaya çalışsa da Ömer'in kararı ne olacaktır? İçine şüphe düşen Celal Ağa, Raziye'nin doğumunu araştırmaya başlamıştır. Bu araştırma sonucunda Ayten'in, Raziye'nin ebesinin kızı olduğunu öğrenir. Asiye, Raziye ve Naile'yi karşısına alan Celal Ağa hakikati öğrenmek için şiddetle üzerlerine gider. Sevdiklerinin tehlikede olduğunu öğrenen Ömer, bu olay üzerine kararını verir. Artık geriye tek bir soru kalmıştır. Büyük sırrı öğrenen Celal Ağa ne yapacaktır? "Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunuyor.