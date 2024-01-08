KAR YAĞACAK MI 2024? İstanbul'a kar yağışı ne zaman başlıyor? Meteoroloji'den kar uyarısı!

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İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Türkiye, yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk havanın etkisi altına girecek. Hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek, yağışlar çarşamba günü kar yağışına dönüşecek.

KAR YAĞACAK MI?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de haftanın ilk üç günü yağışlı geçecek. Ankara'da pazartesi ve yarın kuvvetli yağış etkili olacak. Çarşamba günü karla karışık yağmur beklenirken hava sıcaklığı 5 dereceye düşecek. İstanbul'da yarın Anadolu yakasında kuvvetli yağış görülecek. Çarşamba günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı 5 dereceye düşecek. İzmir'de 3 gün yağmur etkili olacak, sıcaklık 9 dereceye kadar inecek.

AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada da, lodosun getirdiği ılık havanın pazartesiye kadar sürmesinin tahmin edildiği, hafta başı akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul'un Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği kaydedildi.

Sıcaklıkların 5 ila 8 derece düşüp kar değerlerine ineceğine dikkat çekilen açıklamada, yarın kentin yüksek kesimlerinde, 10 Ocak Çarşamba ise kent genelinde kar yağışının beklendiği vurgulandı. Açıklamada, İBB'nin kışa hazırlık çalışmalarının tamamlandığı, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında 12 bine yakın personelin ve 3 binden fazla iş makinesinin görev yapacağı vurgulandı.