Kar ve tipi ulaşımı hayatı felç etti! Fırtınaya rağmen namazını kıldı

Kar ve tipi ulaşımı hayatı felç etti! Fırtınaya rağmen namazını kıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, karayolunda mahsur kalan bir vatandaşın fırtınaya rağmen namaz kıldığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

  • Hakkari'de yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı, çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapanmasına ve ilçe genelinde eğitime 4 gün ara verilmesine neden oldu.
  • Yüksekova-Şemdinli kara yolunda yoğun tipi ve fırtına nedeniyle mahsur kalan araçlar, karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı ve yollar açıldı.
  • Bir vatandaş, ulaşımın durduğu sırada dondurucu soğuk ve şiddetli fırtınaya rağmen karın üzerine montunu sererek namaz kıldı ve bu görüntüler sosyal medyada ilgi topladı.

Hakkari genelinde yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı, günlük yaşamda aksamalara neden oluyor. Olumsuz hava nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken, ilçe genelinde eğitime 4 gün ara verildi.

EKİPLER MAHSUR KALAN ARAÇLARIN İMDADINA YETİŞTİ

Yüksekova-Şemdinli kara yolunda seyir halinde olan çok sayıda araç, aniden bastıran yoğun tipi ve fırtına nedeniyle yolda mahsur kaldı. Görüş mesafesinin yer yer sıfıra indiği bölgeye sevk edilen karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yürütülen yoğun çalışma neticesinde kapalı yolları açarak araçların güvenli şekilde ilerlemesini sağladı.

TİPİ ALTINDA NAMAZ KILDI

Ulaşımın durduğu dakikalarda ilginç bir an da kameralara yansıdı. Namaz vaktinin girmesiyle birlikte bir vatandaş, dondurucu soğuğa ve şiddetli fırtınaya aldırış etmeden montunu karın üzerine sererek namazını kıldı. Çevredeki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen bu görüntüler, sosyal medyada ilgi topladı.

KAR MESAİSİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Bölgede karla mücadele ekipleri, ulaşımın sürekliliğini sağlamak ve kapalı köy yollarını yeniden trafiğe açmak için kritik noktalarda 24 saat esasına göre mesailerini sürdürüyor. Yetkililer, sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları ve tipi riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Yaşam
