Kanser tedavisi gören Fatma Karanfil öldü mü? Fatma Karanfil kimdir, kaç yaşında, eşi kim?

Fatma Karanfil, Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı 'Şayeste' karakteri ile hafızalarda yer edinmişti. Kendisi, Yeşilçam'ın efsane yapımlarından biri olan Keloğlan filminde de 'Fatma' karakterini canlandırmıştı. Göğüs kanseri teşhisi konulan ve hastalığı yenen Karanfil, 2001 yılında işine geri dönmüştü. 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Aşk-ı Memnu' dizisindeki rolü ile tekrar gündeme gelmişti. Ancak kanser tedavisi gören Karanfil'in, yaşam savaşı verdiği yoğun bakımda entübe edildiği öğrenildi. Kanserle mücadelesini sürdüren usta oyuncunun hastalığının, çok ilerledikten sonra teşhis edildiği de belirtildi.

FATMA KARANFİL KİMDİR?

Fatma Karanfil, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olarak tanınır. 3 Şubat 1952 tarihinde Eskişehir'de doğmuştur. Sanat hayatına Ses dergisi yarışmasında üçüncülük kazanarak adım atmış ve Language and Culture Center'de (LCC) eğitimini tamamladıktan sonra sinema dünyasına geçiş yapmıştır.

1975 yılında Ali Kocatepe ile evlenmiş ancak daha sonra bu evlilikten ayrılmıştır. 1976-1980 yılları arasında Londra'da tekstil eğitimi almıştır. Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından 'Keloğlan'da 'Fatma' karakterine hayat vermiş ve 2008 yılında Kanal D'de yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisindeki Şayeste karakteri ile dikkat çekmiştir.

Fatma Karanfil bir süredir kanser tedavisi görmekte ve son haberlere göre entübe edilmiş durumdadır. Kendisine 4. evre kanser teşhisi konulmuş ve çoklu metastazlar başlamıştır. Şu anda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görmektedir.

Fatma Karanfil'in sanat hayatı ve mücadelesi, onun sadece yetenekli bir sanatçı değil, aynı zamanda güçlü bir savaşçı olduğunu da göstermektedir.

FATMA KARANFİL FİLMLERİ

Fatma Karanfil, Türk oyuncu ve sanatçıdır. İşte onun yer aldığı yapımlar:

Filmografi:

Aşk-ı Memnu (2008): Aşk-ı Memnu dizisindeki rolü ile adından söz ettirdi.

Keloğlan Aramızda (1972): Yeşilçam'ın efsane yapımlarından birinde "Fatma" karakterini canlandırdı.

Gökten 3 Elma Düştü (2008): Dram türündeki bu filmde yer aldı.

Hannas: Karanlıkta Saklanan (2015): Korku türündeki bu filmde rol aldı.

Selam (2013): Dram türündeki bu filmde de yer aldı.