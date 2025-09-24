KANAL D CANLI İZLE: 24 Eylül Kanal D yayın akışı! Kanal D'de bu gün ne var?
Türkiye'nin önde gelen televizyon kanallarından Kanal D'de bugün hangi programların yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Gün boyunca ekranlara gelecek diziler, yarışmalar ve haber bültenleriyle Kanal D, dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Peki, 24 Eylül Kanal D yayın akışı! Kanal D'de bu gün ne var?
Kanal D'nin günlük yayın akışı, her yaştan izleyicinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Gün içinde ekrana gelen dizi, program ve haber içerikleri, farklı ilgi alanlarına hitap ediyor. Kanal D yayınlarını canlı takip etmek isteyen kullanıcılar ise güvenilir izleme linklerini araştırıyor. Yayın akışına dair tüm ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.
KANAL D CANLI İZLE
Kanal D canlı yayınına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
https://www.kanald.com.tr/canli-yayin
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09:00 – Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 – Yaprak Dökümü
- 14:00 – Gelinim Mutfakta
- 16:45 – Arka Sokaklar
- 18:30 – Kanal D Ana Haber
- 20:00 – Eşref Rüya (Yeni Bölüm)
UZAK ŞEHİR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Kanal D'nin sevilen yapımlarından Uzak Şehir, her Pazartesi saat 20:00'de izleyiciyle buluşuyor. Sürükleyici senaryosu ve başarılı oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken dizi, her bölümüyle izleyicilerine duygusal ve gerilim dolu anlar yaşatıyor. Dramatik olay örgüsü ve karakterlerin derinleşen hikayesiyle Uzak Şehir, Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor. Yeni bölümlerini kaçırmamak için 20:00'de Kanal D ekranlarında olun!
EŞREF RÜYA HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya, önceki sezonlarda Çarşamba akşamları saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyordu. Yeni sezonda da dizinin aynı gün ve saatte ekranlara gelmesi bekleniyor. Yayın takvimi henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da, izleyiciler dizinin yeni bölümlerini Çarşamba akşamları izlemeye devam edecekleri yönünde umutlu.