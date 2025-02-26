Kan vermek orucu bozar mı Diyanet? Kan tahlili yaptırmak orucu bozar mı?

Kan vermek orucu bozar mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. Ramazan ayının yaklaşmasıyla vatandaşlar,kan vermenin orucu bozup bozmadığını araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre oruçluyken kan tahlili yaptırmak orucu bozuyor. Peki, Kan vermek orucu bozar mı?

KAN VERMEK ORUCU BOZAR MI?

Ramazan'da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz (İbn Kudâme, el-Muğnî, 3/15). Vücuda kan almak ise beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar.

Kan vermenin orucu bozup bozmaması ile ilgili olarak birbirine zıt iki rivâyet vardır. Bunlardan birine göre Hz. Peygamber (s.a.s.), "Hacamat yapanın ve yaptıranın (vücuttan tedavi maksadıyla kan alanın ve aynı amaçla vücudundan kan aldıranın) orucu bozulur" (Ebû Dâvûd, Savm, 28 [2367, 2370-2371]; İbn Mâce, Sıyâm, 18 [1680]) buyurmuştur. Öte yandan Resûlullah'ın (s.a.s.) oruçlu iken hacamat yaptırdığı rivâyet edilmiştir (Buhârî, Savm, 32 [1938-1939]).

Bu iki hadisi birlikte değerlendiren bilginlerin çoğu, birinci hadisi o dönemde hacamat yapan kişinin, kanı özel alet ile emerken ağzına kaçırabileceği, hacamat yaptıran ise kan verdiği için zayıf düşerek hasta olabileceği için oruçları bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı şeklinde yorumlamış ve ikinci hadisi esas alarak kan vermenin orucu bozmayacağı sonucuna varmışlardır.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2025?

2025 yılında bayramın ilk günü 31 Mart Pazartesi'ye denk geliyor. 2025 yılında Ramazan Bayramı şu tarihlerde kutlanacak:

Ramazan Bayramı Arifesi: 30 Mart 2025 (Pazar)

Ramazan Bayramı 1. Gün: 31 Mart 2025 (Pazartesi)

Ramazan Bayramı 2. Gün: 1 Nisan 2025 (Salı)

Ramazan Bayramı 3. Gün: 2 Nisan 2025 (Çarşamba)

İlgili Haberler