Kamala Harris kimdir, kaç yaşında? Kamala Harris ABD Başkan adayı mı? Kamala Harris'in siyasi kariyeri...

Kamala Harris ABD Başkan adayı mı? Demokratların adayı ve ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da yapılacak seçimler öncesi yarıştan çekilirken, Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığını destekleyeceğini söyledi. Kamala Harris kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir...

KAMALA HARRİS ABD BAŞKAN ADAYI MI?

5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi adaylıktan çekilen ABD Başkanı Joe Biden, kendisinin yerine kimi destekleyeceğini de açıkladı. Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığına destek istedi. Harris, Cumhuriyetçilerin adayı ve eski Başkan Donald Trump'a karşı yarışacak.

KAMALA HARRİS KİMDİR?

Kamala Devi Harris, 20 Ekim 1964 tarihinde California'da doğdu. Avukat ve politikacı olarak görev yapan Harris, 2010 yılında yapılan Kaliforniya eyalet seçimlerinde 32. Kaliforniya Başsavcısı oldu.

2004-2011 yılları arasında San Francisco Bölge Başsavcısı olarak görev yapan Harris, 2016 yılına kadar California eyalet başsavcılığı görevini yürüttü ve bu pozisyona gelen ilk siyah kadın oldu. 2010-2014 yılları arasında California eyaletinin Adalet Bakanlığı görevini de üstlendi. Harris'in siyasi kariyeri, 2016 yılında Demokrat Parti'den California Senatörü olarak seçilmesiyle başladı. Bu seçimle Harris, California'nın ilk, Illinois Senatörü Carol Moseley Braun'ın ardından ise eyaletler genelinde ikinci siyah kadın senatör oldu.

55 yaşındaki Harris, Jamaikalı bir baba ve Hindistan kökenli bir annenin çocuğu olarak California eyaletinin Oakland kentinde dünyaya geldi. Üniversite eğitimini, Afrika kökenlilerin eğitim kurumu olarak bilinen Howard Üniversitesi'nde tamamladı. Aralık 2019'da başkanlık adaylığı kampanyasını sonlandırdı ve Mart 2020'de Biden'a destek verdiğini açıkladı. 11 Ağustos 2020'de Biden, Harris'i başkan yardımcısı adayı olarak seçti. 7 Kasım 2020'de Biden-Harris ikilisi Trump-Pence ikilisini yenerek Harris'i seçilmiş başkan yardımcısı yaptı.

Harris, 2013 yılından beri kendisi gibi hukukçu olan avukat Douglas Emhoff ile birlikte. Çift, 2014 yılında evlendi. Harris, Emhoff'un önceki evliliğinden olan iki çocuğunun üvey annesidir.