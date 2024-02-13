Kalp çarpıntısı neden olur? Kalp çarpıntısı nasıl geçer, ne iyi gelir ?

Kalp çarpıntısı, her yaş grubunda görülebilen bir durumdur. Yatınca başlayan kalp çarpıntısından şikayet eden insanlar, kalp çarpıntısının neden olduğunu, belirtilerini, nasıl geçtiğini merak ediyor. Bu durumdan şüphelenen kişiler, kalp çarpıntısı hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Kalp çarpıntısı neden olur? Kalp çarpıntısı nasıl geçer, ne iyi gelir? Detaylar haberimizde!

KALP ÇARPINTISI NEDEN OLUR?

Kalp Çarpıntısı, kişinin kalp atışını hissetmesine yol açan bir kalp atışı anormalliğidir. Kalp atışı, dakikada 100 üzerinden 140'lar kadar çıkıyorsa kalp çarpıntısının varlığından söz edilebilir. İnsanlar genellikle kalp atışının normal olarak hızlanabileceği durumlarda dahi "kalp çarpıntım mı var acaba" sorusunu sorar ve şüphelenir. Fakat bazen hızlı bir kalp atışınız olması normaldir.

Mesela, egzersiz sırasında veya stres, travma veya hastalığa tepki olarak kalp atış hızınızın yükselmesi normaldir. Ancak kalp ritim bozukluğu (taşikardi) olanlarda, normal fizyolojik stresle ilgisi olmayan koşullar nedeniyle kalp normalden daha hızlı atar.

Bazı durumlarda taşikardi hiçbir belirti veya komplikasyona neden olmayabilir. Ancak tedavi edilmezse taşikardi normal kalp fonksiyonunu bozabilir ve aşağıdakiler dâhil ciddi komplikasyonlara yol açabilir:

Kalp yetmezliği

İnme

Ani kalp durması veya ölüm

Bazen kullanmış olduğumuz ilaçların yan etkisi olarak kalp çarpıntısı oluşturabilir. Bunun yanında bol kafein içmek veya alkolü fazla kaçırmak da çarpıntı nedeni olabilir.

Kalp ritim bozukluğuna ( taşikardi) ne iyi gelir?

İlaçlar, tıbbi prosedürler veya ameliyat gibi tedaviler hızlı bir kalp atışını kontrol etmeye veya taşikardiye katkıda bulunan diğer durumları yönetmeye yardımcı olabilir.

Vücuttaki adrenalin arttığı durumlarda kalbimiz doğal seyrinden farklı olarak atar. Bu durumlarda kalp çarpıntısı hissederiz. Bu durumda kalp Çarpıntısı yaşayanların dikkat etmesi gerekenler şöyledir;

Düzenli ve sakin bir yaşam, iyi uyku

Stresten uzak kalmak

Yüksek tansiyon, şeker veya kalp hastalığı olanlar ağır efor sarf etmemeli

Bilinçsiz ilaç kullanmamak gerekir. En basit bir ilacı bile doktor tavsiyesi olamadan kullanılmamalıdır.

Bol kafeinden kaçınmalı, alkol alımında da aşırıya gidilmemelidir.

Kalp Çarpıntısı belirtileri

Kalbiniz çok hızlı attığında, vücudunuzun geri kalanına yeterince kan pompalamayabilir. Bu, organlarınızı ve dokularınızı oksijenden mahrum bırakabilir ve aşağıdaki taşikardi ile ilgili belirti ve semptomlara neden olabilir:

Nefes darlığı

Baş dönmesi

Hızlı nabız hızı

Kalp çarpıntısı-hızlı, rahatsız edici veya düzensiz kalp atışı veya göğüste "düşme" hissi

Göğüs ağrısı

Bayılma

Taşikardili bazı kişilerde hiçbir belirti görülmez ve bu durum yalnızca fizik muayene sırasında veya elektrokardiyogram adı verilen bir kalp izleme testi ile keşfedilir.

Ne zaman bir doktora görünmeli?

Birçok durum hızlı bir kalp atış hızı ve taşikardi semptomlarına neden olabilir. Hızlı, doğru teşhis ve uygun bakım almak önemlidir.

Bayılırsanız, nefes almakta güçlük çekiyorsanız veya birkaç dakikadan uzun süren göğüs ağrınız varsa, acil yardım alın veya 112 veya yerel acil numaranızı arayın. Bu semptomları yaşayan herkes için acil yardım isteyin.

Taşikardinin( kalp ritim bozukluğu) nedenleri

Taşikardi, kalbinizin pompalama hareketinin hızını kontrol eden normal elektriksel uyarıları bozan bir şeyden kaynaklanır. Birçok şey hızlı bir kalp atış hızına neden olabilir veya katkıda bulunabilir. Bu durumlar şu şekilde sıralanabilir;

Egzersiz yapmak

Çok fazla kafeinli içecek içmek

Anemi

Çok fazla alkol kullanımı

Ateş

Aşırı aktif tiroid (hipertiroidizm)

Korku gibi ani stres

Kokain veya metamfetamin gibi uyarıcı ilaçların kullanımı

Yüksek veya düşük tansiyon

İlaç yan etkileri

Elektrolit dengesizliği, elektriksel uyarıların iletilmesi için gerekli mineralle ilgili maddeler

Sigara içmek

Bazı durumlarda, taşikardinin kesin nedeni belirlenemez.

KALP ÇARPINTISI NASIL GEÇER, NE İYİ GELİR?

Kalp rahatsızlığı olanlar;

Egzersiz yapın ve sağlıklı beslenin. Düzenli egzersiz yaparak ve meyveler, sebzeler ve tam tahıllar açısından zengin, sağlıklı, az yağlı bir diyet yiyerek kalp-sağlıklı bir yaşam tarzı yaşayın.

Sağlıklı kilonuzu koruyun. Fazla kilolu olmak, kalp hastalığına yakalanma riskinizi artırır.

Kan basıncı ve kolesterol seviyelerini kontrol altında tutun. Yüksek tansiyonu (hipertansiyon) veya yüksek kolesterolü düzeltmek için yaşam tarzı değişiklikleri yapın ve reçeteye göre ilaç alın.

Sigara içmeyi bırak. Sigara içiyorsanız ve kendi başınıza bırakamıyorsanız, sigara içme alışkanlığınızdan kurtulmanıza yardımcı olacak stratejiler veya programlar hakkında doktorunuzla konuşun.

Alkol içmeyi seçerseniz, bunu ölçülü yapın. Alkol içmeyi seçerseniz, bunu ölçülü yapın. Sağlıklı yetişkinler için bu, kadınlar için günde bir, erkekler için günde iki kadeh anlamına gelir. Bazı durumlarda alkolden tamamen kaçınmanız önerilir. Doktorunuzdan durumunuza özel tavsiye isteyin.

Keyif verici uyuşturucu kullanmayın. Kokain gibi uyarıcılar kullanmayın. Keyif verici uyuşturucu kullanımını sona erdirme konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, doktorunuzla size uygun bir program hakkında konuşun.

Reçetesiz satılan ilaçları dikkatli kullanın. Bazı soğuk algınlığı ve öksürük ilaçları, hızlı bir kalp atışını tetikleyebilecek uyarıcılar içerir. Doktorunuza hangi ilaçlardan kaçınmanız gerektiğini sorun.

Kafeini sınırlayın. Kafeinli içecekler içiyorsanız, bunu ölçülü yapın (günde bir ila iki içecekten fazla olmayın).

Stresi kontrol edin. Gereksiz stresten kaçının ve normal stresi sağlıklı bir şekilde idare etmek için başa çıkma tekniklerini öğrenin.

Planlanmış kontrollere gidin. Düzenli fiziksel muayeneler yapın ve herhangi bir belirti veya semptomu doktorunuza bildirin.