Kahramanmaraş’ta yayaya çarpan araç kamerada

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Bahçelievler Mahallesi Tadım Sokak’ta yaşanan olay, çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

ÇARPMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kullandığı hafif ticari araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 58 yaşındaki Ü.Y.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın, yakındaki duvara çarparak yere düştü. Kaza anına ait görüntülerde çarpmanın şiddeti ve kadının savrulma anları net şekilde görülürken, olay çevrede paniğe neden oldu.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, kazayla ilgili incelemenin sürdüğünü açıkladı.

Haber: Muhammet Özer

