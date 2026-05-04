Kahramanmaraş’ta otomobil takla attı: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazası paniğe neden oldu. Seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu araçta bulunan iki kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen ekiplerin hızlı müdahalesi olası bir faciayı önledi.

SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ, ARAÇ TAKLA ATTI

Kaza, Onikişubat ilçesine bağlı Tekerek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yoldan çıkarak takla attı.

Kaza anı çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, araçta bulunan kişiler çarpmanın etkisiyle yaralandı. Olayın şiddeti, aracın aldığı hasarla gözler önüne serildi.

YARALILAR İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Haber: Muhammet Özer

