Kahramanmaraş’ta narkotik operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. 19, 20, 22 ve 24 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenen dört ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, sentetik ecza hapı ve ruhsatsız silah ele geçirilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

UYUŞTURUCU MADDELER VE RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 30,63 gram metamfetamin, 51,28 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 0,36 gram esrar ve 41,03 gram sentetik kannabinoid hammaddesi (AMG) ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda 345 adet sentetik ecza hap, 1 ruhsatsız tabanca, 4 adet 9x19 milimetre fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin TL nakit para bulundu. Ele geçirilen malzemelere ekipler tarafından el konuldu.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan soruşturma kapsamında 2 kişi hakkında da adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Haber: Muhammet Özer